الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إنه اعترض صاروخا سطح-سطح أطلق من اليمن باتجاه وسط إسرائيل.

وتسبب الصاروخ في إطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة من وسط إسرائيل، مما دفع السكان إلى الركض بحثا عن ملاجئ.

وقال الجيش في بيان إنه بعد إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المناطق بوسط إسرائيل، اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية الصاروخ بنجاح.

ولم يحدد البيان من أطلق الصاروخ. وهاجمت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إسرائيل بشكل متكرر على مدار العام الماضي قائلة إن ذلك تضامنا مع الفلسطينيين.