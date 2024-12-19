الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن

1دقيقة

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إنه اعترض صاروخا أطلقت من اليمن وذلك قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.

ولم ترد تقارير عن سقوط إصابات.

وكان الجيش قد ذكر في وقت سابق أن صفارات الإنذار قد دوت في مناطق عدة بوسط إسرائيل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت جماعة الحوثي اليمنية أنها أطلقت صاروخا باليستيا على هدف عسكري في يافا بوسط إسرائيل.

وكثيرا ما تطلق الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل فيما وصفته بأنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة.