الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة غاراتها على جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق في إسرائيل بعد إطلاق الصاروخ.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر في مارس آذار بشن هجمات واسعة النطاق على الحوثيين للحد من قدراتهم وردعهم عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وتعد هذه الضربات التي سقط خلالها قتلى أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب السلطة في يناير كانون الثاني.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم على إسرائيل وسفن الشحن في البحر الأحمر تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.