الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك بعد أن دوت صفارات الإنذار من غارات جوية في عدة مناطق بإسرائيل عقب إطلاق الصاروخ.

تطلق جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على مناطق اليمن الأكثر اكتظاظا بالسكان، صواريخ على إسرائيل وتهاجم ممرات الشحن.

وأكد الحوثيون مرارا أن هجماتهم للتضامن مع الفلسطينيين في غزة حيث تقول السلطات إن الهجوم العسكري الإسرائيلي منذ أواخر عام 2023 أودى بحياة ما يزيد على 58 ألف فلسطيني حتى الآن.

وجرى اعتراض غالبية الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون أو لم تصل إلى أهدافها، وتقدر بالعشرات، في حين نفذت إسرائيل سلسلة من الضربات ردا على ذلك.