The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك بعد أن دوت صفارات الإنذار من غارات جوية في عدة مناطق بإسرائيل عقب إطلاق الصاروخ.

تطلق جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على مناطق اليمن الأكثر اكتظاظا بالسكان، صواريخ على إسرائيل وتهاجم ممرات الشحن.

وأكد الحوثيون مرارا أن هجماتهم للتضامن مع الفلسطينيين في غزة حيث تقول السلطات إن الهجوم العسكري الإسرائيلي منذ أواخر عام 2023 أودى بحياة ما يزيد على 58 ألف فلسطيني حتى الآن.

وجرى اعتراض غالبية الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون أو لم تصل إلى أهدافها، وتقدر بالعشرات، في حين نفذت إسرائيل سلسلة من الضربات ردا على ذلك.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
18 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
60 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية