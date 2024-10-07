الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض مسيرتين بعد انطلاق صفارات إنذار بوسط إسرائيل

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(رويترز) – قالت إسرائيل في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين إنها اعترضت طائرتين مسيرتين أطلقتا من الشرق بعد انطلاق صفارات الإنذار في منطقتي ريشون لتسيون وبالماخيم بوسطها، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لهجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ولم تتطرق لتفاصيل أخرى عن مصدر المسيرتين.

تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن هجمات حماس العام الماضي أسفرت عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

واستتبعت هذه الهجمات ردا من إسرائيل بشن هجوم على غزة دمر القطاع الساحلي المكتظ بالسكان وأسفر عن مقتل ما يقرب من 42 ألف شخص بحسب السلطات الصحية الفلسطينية.