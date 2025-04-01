الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض مقذوفا من شمال غزة تم نشر هذا المحتوى على 01 أبريل 2025 - 07:51 1دقيقة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء إنه اعترض مقذوفا أطلق من شمال غزة. قراءة معمّقة المزيد آفاق سويسرية صحيفة سويسرية: ما المستقبل الذي ينتظر الدروز في سوريا الجديدة؟ طالع المزيدصحيفة سويسرية: ما المستقبل الذي ينتظر الدروز في سوريا الجديدة؟ المزيد جنيف الدولية لاجئو السودان في ليبيا… من ويلات الحرب إلى جحيم الانتهاكات طالع المزيدلاجئو السودان في ليبيا… من ويلات الحرب إلى جحيم الانتهاكات المزيد السويسريون في الخارج البيز: الرياح التي لا تهب إلا في سويسرا طالع المزيدالبيز: الرياح التي لا تهب إلا في سويسرا المزيد ديمقراطية عندما تكون الثقة أساس الاستقرار في سويسرا طالع المزيدعندما تكون الثقة أساس الاستقرار في سويسرا المزيد جنيف الدولية بعد سقوط غوما.. مأساة إنسانية في شرق الكونغو الديمقراطية طالع المزيدبعد سقوط غوما.. مأساة إنسانية في شرق الكونغو الديمقراطية الأكثر مناقشة التالى السابق المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟ من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية. شارك في الحوار 17 ديسمبر 2024 57 إعجاب 85 تعليق عرض المناقشة المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟ ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟ شارك في الحوار 07 يناير 2025 3 إعجاب 1 تعليق عرض المناقشة المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟ الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟ شارك في الحوار 24 يناير 2025 7 إعجاب 15 تعليق عرض المناقشة قراءة معمّقة