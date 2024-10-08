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الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ عمليات برية ضد حزب الله في القطاع الغربي لجنوب لبنان

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دبي (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الثلاثاء إن قوات الفرقة 146 بدأت يوم الاثنين تنفيذ ما وصفها بأنها عمليات برية محدودة ومحددة الأهداف ضد أهداف وبنى تحتية لحزب الله في القطاع الغربي لجنوب لبنان.

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