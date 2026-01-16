الجيش الإسرائيلي يقول إنه رد على “انتهاك صارخ” للهدنة في غزة

قال الجيش الإسرائيلي الجمعة إنه نفذ ضربات الخميس في قطاع غزة ردا على إطلاق نار على قواته في جنوب القطاع في وقت سابق من الأسبوع، وصفه بأنه “انتهاك صارخ” للهدنة.

واتهمت حركة حماس من جانبها إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار عبر هذه الغارات التي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وفق حصيلة للدفاع المدني في غزة.

مع إعلان المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، يواصل الجانبان تبادل الاتهامات بانتهاك الهدنة الهشة السارية منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال الجيش الإسرائيلي الجمعة إنه ضرب الخميس “العديد من الإرهابيين، بمن فيهم قادة” من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في أنحاء القطاع الفلسطيني.

وأعلنت عائلة قيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنه من بين سبعة أشخاص قتلوا الخميس، بعد استهدافه في منزله في دير البلح (وسط).

وأضاف الجيش أنه تحرك ردا على “انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الأسبوع في غرب رفح” حيث “أطلق أفراد النار على قوات إسرائيلية”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الثلاثاء أنه رصد مقاتلين في غرب رفح على مقربة من جنوده، موضحا أن دباباته فتحت عليهم النار.

وقال أيضا إنه شنّ غارات جوية، أعلن لاحقا أنها أسفرت عن مقتل ستة مقاتلين فلسطينيين.

بلغ إجمالي القتلى في غزة منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 463 شخصا، وفق وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في القطاع. وأفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل ثلاثة من عناصره.

اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس إثر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبعد أكثر من عامين من الحرب، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة سلام لغزة.

ومن المفترض أن يقوم مركز التنسيق المدني العسكري الذي تشكل بمبادرة أميركية، بمراقبة التنفيذ السليم لوقف إطلاق النار.

