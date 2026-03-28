الجيش الإسرائيلي يقول إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

28 مارس آذار (رويترز) – ذكر الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم السبت أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صاروخ من اليمن منذ اندلاع الحرب.

ويأتي هذا الإطلاق بعد ساعات من إعلان الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن أمس الجمعة أنهم مستعدون للتحرك إذا استمر ما أسمته الجماعة تصعيدا ضد إيران و”محور المقاومة”، لكنهم لم يحددوا الشكل الذي سيتخذه أي تدخل.

ويزيد دخول الحوثيين الحرب من احتمالات حدوث مواجهة إقليمية أوسع نطاقا، لا سيما بالنظر إلى قدرة الحوثيين على ضرب أهداف بعيدة عن اليمن وتعطيل ممرات الملاحة البحرية حول شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر، وهو ما فعلوه دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة بعد السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وانضمت جماعات متحالفة مع إيران في لبنان والعراق بالفعل إلى الحرب في المنطقة التي أشعلتها الضربات الأمريكية والإسرائيلية على طهران قبل أربعة أسابيع.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

