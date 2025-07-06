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الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيقصف 3 موانئ يمنية ويصدر تحذيرا بإخلائها

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(رويترز) – قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجيش أصدر يوم الأحد تحذيرا بضرورة إخلاء ثلاثة موانئ يمنية، قائلا إنه سيقصف تلك المناطق نظرا “للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها”.

وأضاف أدرعي في بيان “إنذار عاجل إلى المتواجدين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف وإلى المتواجدين داخل محطة كهرباء الحديدة – راس الخطيب والتي تقع تحت سيطرة نظام الحوثي الإرهابي.. سيشن جيش الدفاع في الوقت القريب غارات في هذه المناطق نظرا للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها”.

وتابع “من أجل سلامتكم نحث كافة المتواجدين في المناطق المحددة بالإضافة إلى السفن الراسية بالقرب منها على الإخلاء فورا”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية