الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل القيادي في حماس عز الدين كساب في غزة

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إنه قتل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عز الدين كساب خلال غارة جوية في خان يونس بقطاع غزة.

ووصفه الجيش بأنه أحد آخر قادة حماس البارزين المسؤولين عن التنسيق مع الجماعات الأخرى في القطاع.

ونعت الحركة الفلسطينية كساب في بيان، قائلة إنه قُتل مع عضو آخر يدعى أيمن عايش خلال هجوم إسرائيلي على سيارة كانا يستقلانها في القطاع.

وقالت مصادر من حماس لرويترز إن كساب كان مسؤولا بجماعة محلية في غزة لكنه ليس عضوا في المكتب السياسي للحركة.