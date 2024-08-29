الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل خمسة مقاتلين فلسطينيين في اليوم الثاني من عمليته العسكرية بالضفة الغربية

afp_tickers

2دقائق

أكّد الجيش الإسرائيلي أنه قتل “خمسة إرهابيين كانوا مختبئين في مسجد” الخميس، في اليوم الثاني من عمليته العسكرية الواسعة النطاق التي بدأها فجر الأربعاء في العديد من البلدات ومخيمات للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

والأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه “قتل” تسعة مقاتلين فلسطينيين بعدما بدأ عمليته العسكرية في جنين وطولكرم وطوباس، حيث تنشط خصوصا الجماعات المسلحة التي تقاتل ضد إسرائيل.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية عن “12 قتيلا” منذ بدء العملية الإسرائيلية.

وكان الفلسطينيون الخمسة الذين قتلوا الخميس في مخيم نور شمس في طولكرم حيث قتلت طائرة إسرائيلية خمسة مقاتلين آخرين بحسب الجيش مساء الاثنين.

وصباح الخميس، قال سكان لوكالة فرانس برس إن الجيش الإسرائيلي انسحب من مخيم الفارعة في طوباس حيث قُتل عدد من الفلسطينيين الأربعاء.

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس أن الاشتباكات ما زالت مستمرة صباح الخميس في جنين حيث كانت تحلق مسيّرة إسرائيلية، فيما أشار صحافي آخر في الوكالة إلى أن جنودا إسرائيليين كانوا مستمرين في عملياتهم في طولكرم.

ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس والتي اندلعت بسبب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ازدادت أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة.

وترفع هذه العملية العسكرية إلى 637 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب الأمم المتحدة. وقتل ما لا يقل عن 19 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات نفذها فلسطينيون أو خلال عمليات عسكرية، وفقا للبيانات الإسرائيلية الرسمية.

بور-جد/الح/غد