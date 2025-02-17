الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل قياديا في حماس بجنوب لبنان

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بيروت (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قتل يوم الاثنين قياديا في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بمنطقة صيدا في جنوب لبنان.

وأضاف أن محمد شاهين كان قائد عمليات حماس في لبنان وأنه شارك في الآونة الأخيرة في الترويج “لمؤامرات إرهابية” بتوجيه وتمويل إيراني من الأراضي اللبنانية ضد مواطنين إسرائيليين.

وقال مصدران أمنيان لبنانيان لرويترز في وقت سابق إن غارة إسرائيلية على سيارة في مدينة صيدا الساحلية بجنوب لبنان استهدفت قياديا في حماس.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن منقذين انتشلوا جثة من السيارة، لكنهم لم يحددوا هوية صاحبها بعد.

ويشن الجيش الإسرائيلي ضربات على أعضاء حركة حماس وجماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة معها وفصائل أخرى في لبنان، منذ اندلاع حرب غزة.

وأطلقت هذه الجماعات المسلحة صواريخ وطائرات مسيرة وشنت هجمات مدفعية عبر الحدود على شمال إسرائيل.

وبموجب هدنة توسطت فيها واشنطن في نوفمبر تشرين الثاني، مُنحت القوات الإسرائيلية 60 يوما للانسحاب من جنوب لبنان حيث شنت هجوما بريا على مقاتلين من حزب الله المدعوم من إيران منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إنه جرى تمديد الموعد النهائي إلى 18 فبراير شباط لكن الجيش الإسرائيلي طلب إبقاء قواته في خمسة مواقع بجنوب لبنان.