الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل مراسلا للجزيرة

1دقيقة

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل صحفي الجزيرة أنس الشريف في غارة جوية على مدينة غزة يوم الأحد، متهما إياه بقيادة خلية تابعة لحركة حماس.

وأعلنت القناة القطرية مقتل ثلاثة صحفيين آخرين، وأفاد مسؤول في مستشفى الشفاء القريب بمقتل سبعة أشخاص في المجمل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “كان أنس الشريف قائدا لخلية إرهابية في حركة حماس الإرهابية، وكان مسؤولا عن إطلاق صواريخ على المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي”.

وأدانت جماعات صحفية فلسطينية عملية القتل.

وسبق أن حذرت منظمة معنية بحرية الصحافة وخبيرة في الأمم المتحدة من أن حياة الشريف في خطر بسبب تغطيته الإعلامية من غزة. وقالت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة ايرين خان الشهر الماضي إن مزاعم إسرائيل ضده لا أساس لها من الصحة.

وفي يوليو تموز، حثت لجنة حماية الصحفيين المجتمع الدولي على حماية الشريف.

(تغطية صحفية حات ماهر وأحمد طلبة – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)