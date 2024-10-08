الجيش الإسرائيلي يقول إنه قضى على رئيس منظومة الأركان في حزب الله
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دبي (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الثلاثاء إنه قضى على سهيل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان في جماعة حزب الله اللبنانية في ضربة استهدفت إحدى مناطق بيروت.
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