الجيش الإسرائيلي يقول إنه قضى على رئيس منظومة الأركان في حزب الله

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دبي (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الثلاثاء إنه قضى على سهيل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان في جماعة حزب الله اللبنانية في ضربة استهدفت إحدى مناطق بيروت.