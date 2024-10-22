الجيش الإسرائيلي يقول إنه لم يستهدف مستشفى الحريري في قصف يوم الاثنين

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن المقاتلات الإسرائيلية قصفت هدفا تابعا لحزب الله قرب مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت في وقت متأخر يوم الاثنين.

وأضاف أنه لم يكن يستهدف المستشفى الذي لم يتضرر جراء القصف.

وخلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، قال مدير المستشفى جهاد سعادة إن المستشفى العام الرئيسي في بيروت تعرض لأضرار بسبب هجوم إسرائيلي بالقرب منه.

وأوضح سعادة “نحنا امبارح اتعرضنا لعدوان، مستهدفين أو غير مستهدفين ما فينا نقول لأنه للأسف العدوان الإسرائيلي ما عنده خطوط حمر”.

وقال إن الحطام الذي من المرجح أن يكون ناجما عن قصف “بصاروخين من العيار الثقيل” ألحق أضرارا بألواح الطاقة الشمسية بالمستشفى والواجهة الأمامية وحطم نوافذه.

ورغم عدم وقوع إصابات بين الموظفين، فإن الجهود مستمرة لإنقاذ الأشخاص أمام المستشفى.

وقال سعادة “مش راح نخلي (المستشفى) ما بقى في غيرنا أساسا، يعني بعد الاستهداف الآثم لمستشفيات الضاحية ما بقى في غيرنا”.

الضاحية الجنوبية لبيروت هي معقل حزب الله، وتعرضت مرارا لغارات جوية إسرائيلية استهدفت الجماعة صاحبة النفوذ المدعومة من إيران.