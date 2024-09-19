الجيش الإسرائيلي يقول إنه يضرب أهدافا لحزب الله في لبنان

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا تابعة لحزب الله في لبنان يوم الخميس، قبل قليل من إلقاء الأمين العام للجماعة حسن نصر الله خطابا.

وأضاف أن رئيس الأركان وافق على خطط للمنطقة الشمالية على الحدود مع لبنان.

وقال “حولت منظمة حزب الله الإرهابية جنوب لبنان إلى منطقة قتال. وعلى مدى عقود، قام حزب الله بتسليح منازل المدنيين، وحفر الأنفاق تحتها، واستخدم المدنيين دروعا بشرية”.

وتابع “جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل على جلب الأمن إلى شمال إسرائيل من أجل تمكين السكان من العودة إلى منازلهم، وكذلك تحقيق جميع أهداف الحرب”.

وذكر بيان منفصل للجيش أن رئيس الأركان الجنرال هيرتسي هاليفي استكمل في الآونة الأخيرة موافقته على خطط بخصوص المنطقة الشمالية.

وصدر البيانان قبل دقائق قليلة من أول خطاب يلقيه نصر الله منذ انفجار آلاف من أجهزة الاتصال (البيجر) وغيرها كانت بحوزة أعضاء حزب الله.

وتسببت الهجمات على أجهزة الاتصال الخاصة بالجماعة في مقتل 37 وإصابة نحو ثلاثة آلاف، وأثارت مخاوف من اقتراب حرب شاملة.

ولم تؤكد إسرائيل أو تنف مسؤوليتها عن الهجمات، لكن مصادر أمنية متعددة قالت إنها من تنفيذ جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).