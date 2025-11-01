The Swiss voice in the world since 1935
الجيش الإسرائيلي يقول إن ثلاث جثث تسلّمها من غزة الجمعة ليست لرهائن

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن ثلاث جثث تسلّمها من غزة عبر الصليب الأحمر في الليلة السابقة ليست لرهائن احتجزتهم حماس.

وأفاد الجيش وكالة فرانس برس بأن التحليل الجنائي كشف أن الجثث ليست لأي من الرهائن الـ11 القتلى المنتظر تسليم رفاتهم للدولة العبرية بناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي لعبت الولايات المتحدة دور الوساطة للتوصل إليه.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار، استعادت إسرائيل رفات 17 رهينة، 15 منها لإسرائيليين إضافة إلى نيبالي وتايلاندي.

وبعدما بدأ سريان الهدنة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، أعادت حماس 20 رهينة على قيد الحياة كانت تحتجزهم وبدأت عملية إعادة جثث الرهائن الذين لقوا حتفهم.

تتهم إسرائيل حماس بعدم الامتثال إلى الاتفاق نظرا لعدم إعادتها الجثامين بالسرعة الكافية، لكن الحركة الفلسطينية تؤكد بأن تحديد مواقع الرفات المدفونة تحت أنقاض غزة هو أمر يحتاج إلى الوقت.

فا-لبا/لين/ب ح 

