الجيش الإسرائيلي يقول إن ثلاث جثث تسلّمها من غزة الجمعة ليست لرهائن

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن ثلاث جثث تسلّمها من غزة عبر الصليب الأحمر في الليلة السابقة ليست لرهائن احتجزتهم حماس.

وأفاد الجيش وكالة فرانس برس بأن التحليل الجنائي كشف أن الجثث ليست لأي من الرهائن الـ11 القتلى المنتظر تسليم رفاتهم للدولة العبرية بناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي لعبت الولايات المتحدة دور الوساطة للتوصل إليه.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار، استعادت إسرائيل رفات 17 رهينة، 15 منها لإسرائيليين إضافة إلى نيبالي وتايلاندي.

وبعدما بدأ سريان الهدنة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، أعادت حماس 20 رهينة على قيد الحياة كانت تحتجزهم وبدأت عملية إعادة جثث الرهائن الذين لقوا حتفهم.

تتهم إسرائيل حماس بعدم الامتثال إلى الاتفاق نظرا لعدم إعادتها الجثامين بالسرعة الكافية، لكن الحركة الفلسطينية تؤكد بأن تحديد مواقع الرفات المدفونة تحت أنقاض غزة هو أمر يحتاج إلى الوقت.

