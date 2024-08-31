الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته قتلت مهاجمين اثنين في الضفة الغربية

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من علي صوافطة

جنين (رويترز) – واصلت إسرائيل عملية كبيرة للجيش والشرطة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، ومشطت قواتها مناطق حول المستوطنات بعد واقعتين أمنيتين منفصلتين ليل الجمعة.

وحلقت طائرات مسيرة ومروحيات في سماء جنين وأمكن سماع صوت إطلاق نار متقطع في المدينة حيث يشارك المئات من أفراد القوات الإسرائيلية منذ يوم الأربعاء في واحدة من أكبر عملياتها في الضفة الغربية منذ شهور.

وأثارت العملية دعوات دولية لوقفها، وتقول إسرائيل إن العملية تهدف إلى منع الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران من تنفيذ هجمات على المدنيين.

وقُتل ما لا يقل عن 19 فلسطينيا، منهم مسلحون ومدنيون، منذ بدء العملية صباح الأربعاء.

وألقت العملية بالضفة الغربية الضوء على محنة المدنيين الفلسطينيين وكذلك على مجموعة التحديات الأمنية التي تواجه القوات الإسرائيلية، مع عدم وجود أي مؤشر في الأفق على التهدئة في غزة حيث تدور الحرب بين الجيش الإسرائيلي ومجموعات من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ أشهر.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن رجلين قتلا في واقعتين منفصلتين بالقرب من جوش عتصيون، وهي مستوطنة كبيرة بالضفة الغربية تقع إلى الجنوب من القدس، وإن الجيش يعتقد أنهما حاولا مهاجمة إسرائيليين.

وفي الواقعة الأولى انفجرت سيارة في محطة للوقود في ما قال الجيش إنها محاولة هجوم بسيارة ملغومة. وقال الجيش إنه تم إطلاق النار على رجل وقتله بعد أن خرج من السيارة وحاول مهاجمة الجنود.

وفي الواقعة الثانية، قال الجيش إنه قتل رجلا بعد أن حاولت سيارة صدم حارس أمن والتسلل إلى مستوطنة كرمي تسور.

وقال الجيش في بيان إن قوات الأمن لاحقت السيارة حيث انفجرت عبوة ناسفة كانت بداخلها بعد اصطدامها.

وأكدت السلطات الصحية الفلسطينية وفاة الرجلين، لكنها لم تذكر تفاصيل عن ظروف الوفاة.

وأجرت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط بالمنطقة في أعقاب الواقعتين، مما يؤكد مخاوف إسرائيل من هجمات فلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. كما نفذت قوات الأمن مداهمات في مدينة الخليل، التي ينتمي إليها الرجلان.

وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بيانا يوم السبت أشادت فيه بما وصفتها بأنها “عملية بطولية مزدوجة” في الضفة الغربية. وقالت “هي رسالة واضحة بأن المقاومة ستبقى ضاربة وممتدة ومتواصلة طالما استمر عدوان الاحتلال الغاشم واستهدافه لشعبنا وأرضنا”.

لكن الحركة لم تعلن مسؤوليتها المباشرة عن الهجومين.