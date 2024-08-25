الجيش الإسرائيلي يقول إن مقاتلاته تنفذ هجمات في لبنان

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد إن مقاتلات إسرائيلية نفذت هجمات في لبنان بعد تقديرات للجيش مفادها أن جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران تستعد لإطلاق قذائف وصواريخ تجاه إسرائيل.

وأضاف الجيش في بيان “رصد جيش الدفاع الإسرائيلي أن منظمة حزب الله الإرهابية تستعد لإطلاق قذائف وصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية وردا على هذه التهديدات يقصف جيش الدفاع أهدافا إرهابية في لبنان”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بن جوريون في تل أبيب وأن من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعا عند الساعة السابعة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش).

ولم يصدر أي تعليق بعد من حزب الله على تلك الهجمات التي جاءت وسط توقعات متزايدة بحدوث تصعيد بين الجانبين منذ أن أدى هجوم صاروخي على هضبة الجولان المحتلة الشهر الماضي إلى مقتل 12 شخصا وما تبعه من اغتيال إسرائيل لقائد كبير في حزب الله ردا على ذلك.

وقال الجيش الإسرائيلي “في المستقبل القريب سيشن حزب الله هجمات بالصواريخ وربما يطلق الصواريخ باتجاه أراضي دولة إسرائيل”.

وأضاف أن الدفاع المدني سيصدر تعليمات جديدة للسكان قريبا. وحذر أيضا المدنيين في جنوب لبنان من الاقتراب من المناطق التي ينشط فيها حزب الله.