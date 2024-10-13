الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على لبنان ويخوض قتالا بريا مع مقاتلي حزب الله

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كثّفت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان ووسّعت نطاقها، مستهدفة مناطق داخل وخارج المعاقل التقليدية لحزب الله، بينما خاضت قواتها معارك مع مقاتلين من الحزب عبر الحدود الأحد.

وأفاد حزب الله بأنّه تصدّى لمحاولات تسلّل قامت بها قوات إسرائيلية في جنوب لبنان في وقت مبكر الأحد، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أسر مقاتل في الحزب اللبناني في نفق جنوبا، في أول إعلان من نوعه منذ بدأ عمليات برية في 30 أيلول/سبتبمر.

وقال الجيش “خلال مداهمات محدودة ومحددة الهدف استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة (…) عثر الجنود على نفق تحت الأرض”، مشيرا الى أنهم “طوّقوا المبنى ومسحوا مدخل النفق وعثروا على مجمع تحت الأرض (…) حيث كان إرهابي من حزب الله يتحصن إلى جانب أسلحة ومعدات”.

كذلك، أوضح الجيش الإسرائيلي أنّ قواته “اشتبكت بشكل مباشر (مع مقاتلي حزب الله) ودمّرت البنية التحتية الإرهابية للحزب على طول الحدود”.

وأشار إلى “تحييد عشرات الإرهابيين، وتفكيك أنفاق، والعثور على أسلحة جديدة”.

وأفاد باعتراض “حوالى خمسة صواريخ” أُطلقت من لبنان على عدّة مناطق في الشمال.

من جانبه، قال حزب الله إنّ مقاتليه فجروا عبوة ناسفة بقوة من جنود إسرائيليين و”اشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل” من موقعين إلى بلدة رامية. كما أفاد بأنّه استهدف تجمّعا لجنود إسرائيليين في بلدة مارون الراس التي تبعد بضع كيلومترات شرقا من رامية.

وأضاف الحزب أن مقاتليه اشتبكوا “ضمن مسافة صفر” مع جنود اسرائيليين “أثناء محاولة تسلل قوات مشاة العدو الإسرائيلي على مرتفع كنعان في بلدة بليدا”.

– تدمير مسجد –

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، كثّفت إسرائيل غاراتها الجوية وإطلاق النيران من الأسلحة الثقيلة على قرى في جنوب لبنان الذي يعد معقلا تقليديا لحزب الله.

وقالت الوكالة “نفذ الطيران المعادي قرابة الثالثة إلا ربعا من بعد منتصف الليل، غارة جوية مستهدفا المسجد القديم وسط بلدة كفرتبنيت، ودمره بالكامل”.

من جهته، أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة مسعفين تابعين له في غارة إسرائيلية على منزل في جنوب لبنان، كان قد أرسلهم “بعد إجراء الاتصالات اللازمة” مع قوات اليونيفيل.

وفتح حزب الله اللبناني جبهة “إسناد” لغزة غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس مع شن الحركة هجوما على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبعد عام من تبادل القصف عبر الحدود، تحولت هذه المواجهة الى حرب مفتوحة اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر، حين باشرت إسرائيل حملة غارات جوية مكثفة أعقبتها بعد أسبوع بعمليات برية “محدودة” ضد حزب الله.

وتقول الدولة العبرية إن هدف عملياتها هو إبعاد حزب الله عن المناطق الحدودية في جنوب لبنان، ووقف إطلاق الصواريخ للسماح بعودة نحو 60 ألف نازح من سكان شمال إسرائيل.

– “كارثي” –

الأحد، أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن الوزير يوآف غالانت أبلغ نظيره الأميركي لويد أوستن بأنّ إسرائيل “ستواصل” اتّخاذ تدابير لتجنب تعريض قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) للخطر.

وجاء ذلك بعدما اتهمت قوة اليونيفيل الجيش الاسرائيلي باستهدافها الخميس والجمعة، ما أسفر عن إصابة خمسة عناصر بجروح. وأثار ذلك انتقادات دبلوماسية دولية وإدانات، صدرت أيضا عن الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.

وفي مقابلة مع فرانس برس، حذر المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي السبت من أنّ النزاع “قد يتحول قريبا جدا نزاعا إقليميا له آثار كارثية على الجميع”.

ودعا البابا فرنسيس الاحد الى “احترام” قوة اليونيفيل في لبنان.

منذ بدء التصعيد عبر الحدود في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 2100 شخص في لبنان، بينهم نحو 1200 منذ تكثيف القصف الإسرائيلي في 23 أيلول/سبتمبر، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام رسمية.

والسبت، أفادت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل تسعة أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت قرية المعيصرة شمال العاصمة بيروت وبرجا جنوبا. وتقع القريتان خارج معاقل حزب الله التقليدية.

وفي شمال لبنان، قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون “إضافة إلى وجود أشلاء يتم التحقق من هوية أصحابها” إثر غارة إسرائيلية على دير بللا في اعالي قضاء البترون شمال بيروت.

ومساء السبت، استهدفت غارة إسرائيلية سوقا في النبطية، المدينة الكبيرة في جنوب لبنان والواقعة على بعد نحو 12 كلم من الحدود مع إسرائيل، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.

وكان الجيش الإسرائيلي دعا مؤخرا سكان 25 بلدة، بما في ذلك هذه المدينة الكبيرة، إلى الانتقال شمالا.

وبعد تصعيد النزاع في أيلول/سبتمبر، أحصت الأمم المتحدة حوالى 700 ألف نازح داخل لبنان، مع فرار نحو 400 ألف شخص، معظمهم سوريون، إلى سوريا.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق نحو 320 مقذوفا على الدولة العبرية خلال نهاية الأسبوع في يوم الغفران، كما أعلن أنه قصف نحو 280 “هدفا إرهابيا” في لبنان وغزة خلال الفترة نفسها.

– هجوم في جباليا –

في قطاع غزة المحاصر والمدمّر، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية حيث قصف بشكل رئيسي منطقة جباليا (شمال).

في الأسبوع الماضي، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في هذه المنطقة بعد إعلانه فرض حصار عليها، ما فاقم معاناة مئات آلاف الأشخاص العالقين هناك، وفق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، أنّه قضى على “عشرات الإرهابيين” في جباليا، كما قصف “40 هدفا إرهابيا”.

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم لحركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب إحصاء لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل رهائن ماتوا أو قتِلوا في الأسر في غزة.

في المقابل، قتل في قطاع غزة ما لا يقل عن 42227 فلسطينيا، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس. وتعتبر الأمم المتحدة هذه الأرقام ذات موثوقية.

بور-ع ل/ناش/ب ق