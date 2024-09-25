الجيش الإسرائيلي يلوح ب”احتمال دخول” لبنان ويواصل قصف أهداف لحزب الله

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أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه يستعد لـ”دخول محتمل” بري إلى لبنان للقتال ضد حزب الله فيما يواصل قصف أهداف له في أنحاء لبنان بعد اعتراض صاروخ أطلق على تل أبيب وسط خشية دولية من نزاع إقليمي.

وقال رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي لقواته خلال تدريب على الحدود مع لبنان، “نحن نهاجم طوال اليوم. والهدف هو التمهيد لدخولكم المحتمل وأيضا مواصلة ضرب حزب الله”، بحسب بيان للجيش.

في الأثناء، يواصل الجيش القصف “الواسع النطاق” في شكل رئيسي في جنوب لبنان وشرقه، معقلي الحزب المدعوم من إيران، في اليوم الثالث من الضربات الواسعة التي دفعت أكثر من 90 ألف لبناني على النزوح، وفق الأمم المتحدة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء أن بلاده ستستخدم “القوة الكاملة” حتى ضمان عودة سكان الشمال الذين يهددهم حزب الله اللبناني.

وقُتل 51 شخصا وأصيب 220 آخرين الأربعاء في أنحاء لبنان وفق السلطات، فيما طاولت الغارات أيضا بلدتين تقعان خارج معاقل حزب الله، إحداهما المعيصرة في كسروان شمال بيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف 280 هدفا لحزب الله الأربعاء، شملت وفقا له 60 هدفا لأجهزة استخبارات الحزب، لافتا الى أنه “دمر (خصوصا) أدوات لجمع المعلومات ومراكز قيادة وبنى تحتية أخرى يستخدمها العدو”.

خلّفت الضربات الإسرائيلية الأولى في لبنان الاثنين 558 قتيلا وأكثر من 1800 جريح، بحسب السلطات اللبنانية، وهي أكبر حصيلة تُسجّل في يوم واحد منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990).

– “رعب” –

في مدينة بعلبك، قالت الطالبة الجامعية نور حمد (22 عاما) “نعيش حالة من الرعب منذ أربعة أيام، ننام ولا نعرف إذا كنا سنستيقظ… صوت القصف مخيف جدا يخيف الأطفال والكبار… لم أعد قادرة على سماع أي صوت”.

وأضافت “لا يمكن أن نصف مرارة ما يحصل معنا ولا يستطيع أي إنسان أن يتحمله. لا نريد أن نبقى هكذا… نريد أن تُحلّ الأمور ونعود إلى حياتنا الطبيعية”.

في المعيصرة، شاهد مصور في فرانس برس منزلا مدمرا بشكل شبه كامل. وكان العناصر الإنقاذ يحاولون البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وقالت قاطنة في البلدة اسمها فاطمة إن القتلى مدنيون نزحوا من جنوب لبنان.

وتقرّر إبقاء المدارس والجامعات مغلقة حتى نهاية الأسبوع في لبنان. وأوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى بيروت.

في إسرائيل، انطلقت صفارات الإنذار فجرا في تل أبيب الكبرى، على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب الحدود اللبنانية، عندما أطلق حزب الله صاروخا أرض-أرض تم اعتراضه، بحسب الجيش.

وقال الجيش إن “هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها صاروخ لحزب الله إلى منطقة تل أبيب”.

من جهته، أعلن الحزب أنه استهدف بصاروخ من طراز “قادر 1” مقرّ جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (موساد)، مشيرا إلى أنه المسؤول عن عملية تفجير أجهزة الاتصال الخاصة بالحزب التي تسبّبت بقتل عشرات وإصابة آلاف من عناصره.

وقالت هيدفا فضلون (61 عاما) وهي من سكان المدينة “نشعر بالتوتر (…) الصواريخ مخيفة ومرهقة. لا أعتقد أن أحدا في العالم يرغب في تجربة ذلك”.

– “مواصلة القتال” –

قدّر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر العدد الإجمالي للصواريخ والقذائف التي أطلقها حزب الله على إسرائيل بـ9360 صاروخا منذ فتح جبهة ضد إسرائيل بهدف “دعم” غزة و”إسناد” حليفته الفلسطينية حماس.

ووصف البيت الأبيض الهجوم الصاروخي على تل أبيب بأنه “مقلق للغاية”، وذلك قبل اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي مخصص للبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء استدعاء لواءين احتياطيين سيتم نشرهما في الشمال، من أجل “مواصلة القتال” ضد حزب الله.

يأتي ذلك بعدما أكد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الثلاثاء أن إسرائيل “ليس لديها رغبة” في غزو بري للدولة المجاورة.

من جهتهم، حذّر وزراء خارجية مصر والعراق والأردن من أن “إسرائيل تدفع المنطقة نحو حرب شاملة”، منددين ب”العدوان الإسرائيلي على لبنان”.

وعبّر مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني عن خشيته من “حرب شاملة” ومن أن يتحوّل لبنان إلى غزة ثانية التي دمرتها الحرب الدائرة فيها منذ نحو عام بين إسرائيل وحماس.

– “حرب شاملة” –

تقول إسرائيل إنها نقلت “مركز ثقل” الحرب إلى شمال البلاد على طول الحدود اللبنانية، للسماح بعودة عشرات الآلاف من السكان الذين أجبروا على النزوح جراء هجمات حزب الله.

ويؤكّد حزب الله من جانبه أنه سيواصل مهاجمة إسرائيل حتى ينتهي “العدوان على غزة” حيث اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق لحماس على إسرائيل.

وبدأ التصعيد الأخير إثر موجة تفجير أجهزة اتصال نسبها حزب الله لإسرائيل في 17 و18 أيلول/سبتمبر، وأسفرت عن مقتل نحو اربعين شخصا وإصابة نحو ثلاثة آلاف آخرين بجروح، تلتها غارة إسرائيلية في 20 أيلول/سبتمبر على الضاحية الجنوبية لبيروت قتل فيها 16 من قادة قوة الرضوان التابعة للحزب، والتي وحدة النخبة فيه، بينهم قائدها.

وأعلن حزب الله الثلاثاء مقتل إبراهيم محمد قبيسي، أحد قادته العسكريين، في غارة إسرائيلية في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت، وفق وزارة الصحة، عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح.

وقال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأربعاء في لقاء مع عسكريين قدامى إن “بعض القوى الفاعلة والقيّمة في حزب الله استشهدت، وهذا بلا شك ألحق ضربات بحزب الله، لكن قوة حزب الله أكبر من أن تهزم أمام العدو، والاغتيالات لن تهزّ حزب الله”.

من جهته، حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء من خطر اندلاع “حرب شاملة” في الشرق الأوسط، وقال إن الوقت قد حان لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأدى هجوم حماس الذي أشعل الحرب في غزة إلى مقتل 1205 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل الرهائن الذين ماتوا أو قتلوا أثناء احتجازهم في غزة.

ومن بين 251 شخصا خطفوا، ما زال 97 شخصا محتجزين في غزة، من بينهم 33 أعلن الجيش مقتلهم.

على الأثر، توعدت إسرائيل بتدمير حماس التي سيطرت على قطاع غزة في 2007، ونفذ جيشها هجوما مدمرا على غزة تسبب بكارثة إنسانية وخلف 41495 قتيلا، معظمهم من المدنيين، وفق آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحماس الأربعاء.

بور/ص ك-ح س/ب ق