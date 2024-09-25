الجيش الإسرائيلي يلوح بـ”احتمال دخول” لبنان وبايدن يخشى “حربا شاملة”

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أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه يستعد لـ”دخول محتمل” إلى لبنان برا لضرب حزب الله، فيما يواصل قصف أهداف له في أنحاء لبنان، في حين حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من خطر اندلاع “حرب شاملة” في الشرق الأوسط.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي لقواته خلال تدريب على الحدود مع لبنان، “نحن نهاجم طوال اليوم. الهدف هو التمهيد لدخولكم المحتمل وأيضا مواصلة ضرب حزب الله”، بحسب بيان للجيش.

من جانبه، حذّر بايدن مجددا من أن “حربا شاملة هي أمر محتمل”، وذلك على الرغم من أن البنتاغون اعتبر أن عملية برية إسرائيلية داخل لبنان لا تبدو “وشيكة”.

وقال مسؤول أميركي رفيع إن واشنطن تجري “مشاورات مكثفة مع الاسرائيليين ودول أخرى في محاولة للتوصل الى وقف لإطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله” اللبناني.

في الأثناء، واصل الجيش الإسرائيلي الأربعاء قصفه “الواسع النطاق” لجنوب لبنان وشرقه بالدرجة الأولى، معقلي الحزب المدعوم من إيران، في اليوم الثالث من الضربات المكثفة التي دفعت أكثر من 90 ألف لبناني على النزوح، وفق الأمم المتحدة.

وقُتل 51 شخصا وأصيب 220 آخرين الأربعاء في أنحاء لبنان وفق السلطات، فيما طاولت الغارات أيضا بلدتين تقعان خارج معاقل حزب الله، إحداهما هي المعيصرة في كسروان شمال بيروت.

وتواصل الأربعاء تدفق العائلات إلى الحدود مع سوريا، وفق مصوري فرانس برس.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أنه قصف أكثر من ألفي هدف لحزب الله في لبنان في الأيام الثلاثة الاخيرة، من ضمنها مئات الأهداف الأربعاء.

وخلّفت الضربات الإسرائيلية الأولى في لبنان الاثنين 558 قتيلا وأكثر من 1800 جريح، بحسب السلطات اللبنانية، وهي أكبر حصيلة تُسجّل في يوم واحد منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990).

وفي المجموع أوقعت الضربات الإسرائيلية 1247 قتيلا في لبنان منذ تشرين الأول/أكتوبر، غالبيتهم من المدنيين، وفق السلطات اللبنانية.

– صواريخ ومسيّرات –

وفي مدينة بعلبك، قالت الطالبة الجامعية نور حمد (22 عاما) “نعيش حالة من الرعب منذ أربعة أيام، ننام ولا نعرف إذا كنا سنستيقظ… صوت القصف مخيف جدا يخيف الأطفال والكبار… لم أعد قادرة على سماع أي صوت”.

وأضافت “لا يمكن أن نصف مرارة ما يحصل معنا ولا يستطيع أي إنسان أن يتحمله. لا نريد أن نبقى هكذا… نريد أن تُحلّ الأمور ونعود إلى حياتنا الطبيعية”.

في المعيصرة، شاهد مصور في فرانس برس منزلا مدمرا بشكل شبه كامل وعناصر الإنقاذ يحاولون البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وقالت قاطنة في البلدة اسمها فاطمة إن القتلى مدنيون نزحوا من جنوب لبنان.

في بيروت شهدت مراكز الصليب الأحمر إقبالا على التبرّع بالدم بعد نداء أطلقته الجمعية.

وتقرّر إبقاء المدارس والجامعات مغلقة حتى نهاية الأسبوع في لبنان. وأوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى بيروت.

في إسرائيل، انطلقت صفارات الإنذار فجرا في تل أبيب الكبرى، على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب الحدود اللبنانية، عندما أطلق حزب الله صاروخا بالستيا أرض-أرض تم اعتراضه، بحسب الجيش.

وقال الجيش إن “هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها صاروخ لحزب الله إلى منطقة تل أبيب”.

من جهته، أعلن الحزب أنه استهدف بصاروخ من طراز “قادر 1” مقرّ جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (موساد)، مشيرا إلى أن هذا المقر هو المسؤول عن عملية تفجير أجهزة الاتصال الخاصة بالحزب التي تسبّبت بقتل عشرات وإصابة آلاف من عناصره.

ولاحقا نشر الاعلام الحربي لحزب الله مقطع فيديو قصيرا حول الصاروخ البالستي قادر 1، أشار فيه إلى أن مداه يصل إلى 190 كلم.

وقالت نوعام نادلر وهي طالبة تبلغ 27 عاما، في تصريح لفرانس برس في تل أبيب “عشت في الشمال غالبية حياتي لذا أعتقد أني معتادة على هذا الأمر”.

مساء، تبنّت فصائل “المقاومة الإسلامية في العراق” الموالية لإيران هجوما “بالطيران المسيّر” على مدينة إيلات في إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة أُطلقت من الشرق ورصد سقوط أخرى في المنطقة.

وقال التنظيم في بيان “هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء (…) بواسطة الطيران المسير هدفا حيويا في أم الرشراش +ايلات+ المحتلة”، وذلك “نُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان”. وأشارت أجهزة الإسعاف إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة.

– “مواصلة القتال” –

قدّر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر العدد الإجمالي للصواريخ والقذائف التي أطلقها حزب الله على إسرائيل بـ9360 صاروخا منذ فتح جبهة ضد إسرائيل بهدف “دعم” غزة و”إسناد” حليفته الفلسطينية حماس.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء أن بلاده ستستخدم “القوة الكاملة” ضد حزب الله حتى ضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء استدعاء لواءين احتياطيين سيتم نشرهما في الشمال، من أجل “مواصلة القتال” ضد حزب الله.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام السمية اللبنانية بتحليق مسيّرة الأربعاء فوق النبطية (جنوب) وبثها تسجيلا صوتيا يتضمن تحريضا ضد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

ويؤكّد حزب الله من جانبه أنه سيواصل مهاجمة إسرائيل حتى ينتهي “العدوان على غزة” حيث اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق لحماس على إسرائيل.

ومن على منبر الأمم المتحدة، حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “بقوة اسرائيل على وقف التصعيد في لبنان، وحزب الله على وقف إطلاق” الصواريخ على الدولة العبرية.

وأعرب المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني عن خشيته من أن يحلّ بلبنان ما حلّ بقطاع غزة.

وبدأ التصعيد الأخير إثر موجة تفجير أجهزة اتصال نسبها حزب الله لإسرائيل في 17 و18 أيلول/سبتمبر، وأسفرت عن مقتل نحو اربعين شخصا وإصابة نحو ثلاثة آلاف آخرين بجروح، تلتها غارة إسرائيلية في 20 أيلول/سبتمبر على الضاحية الجنوبية لبيروت قتل فيها 16 من قادة قوة الرضوان التابعة للحزب، والتي وحدة النخبة فيه، بينهم قائدها.

وفي قطاع غزة، الذي يتعرّض لضربات إسرائيلية منذ نحو عام، يخشى فلسطينيون من أن يلقي التصعيد المستمر بظلاله على مصيرهم.

وقال أيمن الأمريتي (42 عاما) إنّ “الاهتمام الإعلامي بقطاع غزة أصبح ثانويا”، معتبرا أن هذا الأمر يشجّع إسرائيل على “ارتكاب مزيد من الجرائم”.

وأدى هجوم حماس الذي أشعل الحرب في غزة إلى مقتل 1205 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل الرهائن الذين ماتوا أو قتلوا أثناء احتجازهم في غزة.

ومن بين 251 شخصا خطفوا، ما زال 97 شخصا محتجزين في غزة، من بينهم 33 أعلن الجيش مقتلهم.

على الأثر، توعدت إسرائيل بتدمير حماس التي سيطرت على قطاع غزة في 2007، ونفذ جيشها هجوما مدمرا على غزة تسبب بكارثة إنسانية وخلف 41495 قتيلا، معظمهم من المدنيين، وفق آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحماس الأربعاء.

بور/ص ك-ح س-ود/بم