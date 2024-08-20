الجيش الإسرائيلي ينتشل جثث 6 رهائن من غزة

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من مايتال إنجيل

القدس (رويترز) – قالت إسرائيل يوم الثلاثاء إنها انتشلت جثث ست رهائن من منطقة خان يونس في قطاع غزة، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه مفاوضون إلى إعادة أكثر من مئة رهينة لا تزال محتجزة في القطاع.

وبعودة الست جثث، يتبقى 109 رهائن يعتقد أنهم لا يزالون في غزة، وأن نحو ثلثهم لاقوا حتفهم ولا يزال مصير البقية مجهولا.

وانتشلت إسرائيل الجثث في الوقت الذي يلتقي فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مسؤولين في مصر في إطار جولته بالشرق الأوسط لمحاولة سد هوة الخلافات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على اتفاق لإنهاء القتال في غزة وإعادة الرهائن.

وذكر زاهيرو شاهار مور، ابن شقيق الرهينة أفراهام موندر، الذي أُعيدت جثته ضمن الجثث الست، أن السلطات الإسرائيلية “نسفت” فرص إبرام اتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن أحياء.

وقال لرويترز “كان عمي بطل حرب عاش حياته كلها في بناء البلاد. خطفته حماس لكن التخلي المستمر (عنه) يقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية”.

وأضاف “لن أتوقف عن الكفاح من أجل استعادة الذين ما زالوا على قيد الحياة، وإلا فلن يكون هناك مستقبل لدولة إسرائيل. لن يرغب أحد في العيش في دولة لا تعتني بمواطنيها وتخونهم وتتخلى عنهم”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إنه تم انتشال جثث ياغيف بوختشاف وألكسندر دنتسيغ وأفراهام موندر ويورام متسغر وناداف بوبلوِل وحاييم بيري من أنفاق تحت خان يونس في “عملية معقدة”.

وأضاف في بيان “سنواصل العمل على تحقيق أهداف هذه الحرب، وهي إعادة الرهائن والقضاء على حماس”.

ورحب منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، وهو منظمة تمثل معظم عائلات الرهائن، بهذه الأنباء لكنه جدد دعوته للحكومة لإبرام اتفاق مع حماس على تحرير بقية الرهائن.

وقال “العودة الفورية لبقية الرهائن، وعددهم 109، لا يمكن أن تتم إلا من خلال التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض. ويتعين على الحكومة الإسرائيلية بمساعدة الوسطاء بذل كل ما في وسعها لإتمام الاتفاق المطروح حاليا على الطاولة”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه الكثير من الانتقادات من أسر الرهائن لعدم توصله إلى اتفاق بشأنهم، إن الحكومة ستواصل العمل على إعادة الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.

وأضاف في بيان “ستستمر الدولة الإسرائيلية في بذل كل الجهود الممكنة لإعادة جميع رهائننا الأحياء منهم والأموات”.

وشنت حماس هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول مما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، بحسب إحصاءات إسرائيلية. وإلى جانب ذلك، كانت حماس تحتجز بالفعل مواطنين إسرائيليين دخلا غزة قبل نحو 10 سنوات فضلا عن جثتي جنديين قُتلا في عام 2014.

ومنذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، دمر الجيش الإسرائيلي مساحات شاسعة من القطاع الفلسطيني، مما دفع كل سكانه تقريبا وعددهم نحو 2.3 مليون شخص إلى الفرار من منازلهم، وقُتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية.

وتسعى حماس إلى إطلاق سراح بعض الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية في إطار أي اتفاق. وذكرت جمعية الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية أن هناك في الوقت الراهن ما لا يقل عن 9900 سجين فلسطيني.