الجيش الإسرائيلي ينذر سكان النبطية بجنوب لبنان لإخلائها قبل غارات محتملة

دبي 26 مايو أيار (رويترز) – أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إنذارا لسكان بلدة النبطية بجنوب لبنان لإخلاء المنازل فورا والانتقال الى شمال نهر الزهراني تحسبا لشن غارات محتملة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاثنين إن إسرائيل ستصعد غاراتها على حزب الله في لبنان، في حين ذكر مسؤول أمريكي أن الجماعة تجاهلت التحذيرات لوقف إطلاق النار على إسرائيل، في مواجهة تهدد المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )