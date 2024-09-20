الجيش الإسرائيلي ينفذ ضربة جوية في بيروت

reuters_tickers

1دقيقة

القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ “ضربة محددة الهدف” في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الجمعة، في حين قال مصدران أمنيان لرويترز إن الضاحية الجنوبية لبيروت تعرضت للقصف.

وأفادت قناة المنار التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية بوقوع “عدوان” على الضاحية الجنوبية للمدينة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه “نفذ ضربة محدده الهدف في بيروت. في هذه اللحظة، لا توجد تغييرات في الإرشادات الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية”.

ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأظهر بث مباشر من رويترز سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوي انفجار قوي.