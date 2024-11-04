الجيش الإسرائيلي ينفي قصف مركز للتطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

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القدس 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) – نفى الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين أن يكون قد قصف مركزا طبيا في شمال قطاع غزة كانت الفرق الطبية توزع فيه جرعات للتطعيم ضد شلل الأطفال.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم السبت إن نيران إسرائيلية أصابت المركز الموجود بحي الشيخ رضوان بينما كانت الأسر تحضر أطفالها لتلقي جرعة من لقاح شلل الأطفال. وأضافت أن أربعة أطفال أصيبوا في انفجار وقع خلال هدنة إنسانية متفق عليها للسماح لحملة التطعيم بالمضي قدما.

وقال الجيش إنه علم بالتقارير لكن مراجعة أولية أظهرت أن قواته لم تنفذ أي ضربات في ذلك الوقت.

وأضاف الجيش في بيان “على عكس المزاعم، خلصت مراجعة أولية إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي لم ينفذ غارة في المنطقة في الوقت المشار إليه”.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد قال في بيان نشر على منصة إكس للتواصل الاجتماعي يوم السبت “يجب بشكل مطلق احترام هذه الهدن الإنسانية المهمة المفروضة في مناطق محددة”.

واتهم الجيشُ الإسرائيلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتعمد العمل من مناطق مدنية لاستخدام الأفراد كدروع بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.

وبالنظر لانقطاع الاتصالات واستحالة الوصول إلى المنطقة، تتزايد صعوبة التحقق بشكل مستقل من صحة الاتهامات التي يطلقها أي من الجانبين.