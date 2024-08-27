الجيش الإسرائيلي ينقذ رهينة في قطاع غزة وسط الغارات وأوامر الإخلاء

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أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنقاذ رهينة عربي اسرائيلي في جنوب قطاع غزة، بينما يواصل قصف مناطق عدة وإصدار أوامر اخلاء جديدة ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع المحاصر.

وقال الجيش في بيان إنه وجهاز الامن العام “شين بيت”، “انقذا الرهينة البدوي الإسرائيلي كايد القاضي (52 عاما) الذي خطفه مسلحون فلسطينيون” خلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر واندلعت على إثره الحرب المستمرة على الرغم من محاولة الوسطاء الأميركيين والمصريين والقطريين التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

على الأرض، تتواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة الذي تحول إلى أكوام من الدمار ونزح القسم الأعظم من سكانه البالغ عددهم حوالى 2,4 مليون نسمة ويعانون من ظروف كارثية.

وقتل الثلاثاء ما لا يقل عن 11 فلسطينيا في قطاع غزة، بينهم ثلاثة أطفال، في قصف إسرائيلي على مخيمين للاجئين في الوسط وفي خانيونس في الجنوب، حسبما أفاد الدفاع المدني وخدمات الطوارئ.

وفي مخيم المغازي، أكد محمد يوسف الذي شهد إحدى الغارات “استيقظنا علي صوت الانفجار والشظايا تطايرت علينا”.

وتابع “آتينا إلى هنا ووجدنا اطفالا ونساء ميتين ومقطعين. لا علاقة لهم بالمقاومة والناس تموت هباء. ليس هناك منطقة امنة في غزة. أين نذهب؟”.

-“معجزة”-

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن الرهينة القاضي وهو بدوي من رهط، نقل إلى

المستشفى.

وقال ديفيد مينسر المتحدث باسم الحكومة إن “حالته الصحية مستقرة”، وإنه نقل لإجراء فحوصات في المستشفى.

وأكد الناطق باسم الجيش دانيال هاغاري “تم انقاذه من الانفاق”.

في السابع من تشرين الأول/أكتوبر كان القاضي يعمل حارسا في مستودع في جنوب إسرائيل عندما خطفه مسلحون، بحسب منتدى عائلات الرهائن.

وتحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو معه هاتفيا، وهنأه وقال له “أن كل إسرائيل سعيدة بإطلاق سراحه” وأنه “سيواصل بذل كل ما في وسعه لإعادة جميع رهائننا إلى ديارهم”.

وقال وزير الدفاع يوآف غالانت في بيان على منصة إكس “نحن ملتزمون باغتنام كل فرصة لإعادة الرهائن”.

ووصف منتدى عائلات الرهائن إنقاذ القاضي بأنه “معجزة”. لكنه قال “علينا أن نتذكر أن العمليات العسكرية وحدها لا يمكن أن تحرر الرهائن المتبقين الذين عانوا من 326 يوما من الإساءة والإرهاب”.

وأكد المنتدى إن “الاتفاق عن طريق التفاوض هو السبيل الوحيد للمضي قدما. ندعو المجتمع الدولي بشكل عاجل إلى مواصلة الضغط على حماس لقبول الصفقة المقترحة وإطلاق سراح جميع الرهائن”.

ويضغط أقارب الرهائن ومؤيدوهم على الحكومة الإسرائيلية عبر تنظيم احتجاجات أسبوعية للمطالبة بإعادتهم.

وفي ما يتعلق بمحادثات وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين في واشنطن الاثنين “ما زال هناك تقدم” وأن المحادثات ستستمر وستشمل “مجموعات عمل” لعدة أيام.

ولا تشارك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المحادثات الحالية، لكن وفدا منها التقى وسطاء مصريين وقطريين في القاهرة الأحد، وفق مسؤول كبير في حماس.

كانت نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات هي إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بالسيطرة على ما يسمى بممر فيلادلفيا على طول الحدود بين غزة ومصر، لمنع حماس من إعادة التسلح، وهو الأمر الذي رفضته حماس.

– مخاوف إنسانية –

أسفر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر عن مقتل 1199 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

كما خُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 104 منهم محتجزين في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش وفاتهم.

وتسبّب القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجوم حماس بمقتل ما لا يقل عن 40476 شخصا، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.

والإثنين أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا)، عن قلق بالغ إزاء أوامر الإخلاء الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها تشمل 15 من المرافق التي تؤوي موظفين أمميّين ونشطاء في منظمات غير حكومية وأربعة مستودعات تابعة للأمم المتحدة، نظرا لتواجدها إما في المنطقة المشمولة بأمر الإخلاء أو بالقرب منها.

وقال المكتب إن هذا القرار سيعوق عمل “مركز إنساني كامل تم إنشاؤه في دير البلح بعد إخلاء رفح (جنوب) في أيار/مايو الماضي، وله تأثير كبير على قدرتنا على تقديم الدعم والخدمات الأساسية”.

لكن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أوضح لاحقا أن أفراد طاقم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين سيواصلون عملهم إنما سيخضعون لقيود، لافتا إلى أن ما سيوفرونه من مساعدات لن يكون إلا “نصف قطرة في محيط” من الاحتياجات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس إن المرافق الصحية القريبة باتت عرضة لخطر “التوقف عن العمل”، بما في ذلك مستشفى شهداء الأقصى، في دير البلح وسط القطاع.

بور/شي/ص ك