الجيش الإسرائيلي يوسع أوامر الإخلاء لسكان جنوب لبنان

بيروت 12 مارس آذَار (رويترز) – أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أوامر إخلاء جديدة لجنوب لبنان، والتي ضاعفت تقريبا المنطقة التي قال إنه يجب على السكان مغادرتها، قائلا إنه يجب عليهم الانتقال شمالا إلى ما وراء نهر الزهراني.

وتشير المناطق الجديدة، المحددة باللون الأحمر على خريطة نشرها متحدث عسكري على منصة إكس، إلى أن الجيش الإسرائيلي أمر الآن السكان بمغادرة عشرة بالمئة من الأراضي اللبنانية.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )