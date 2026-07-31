الجيش الاسرائيلي نفّذ تفجيرات ضخمة في محيط قلعة الشقيف في جنوب لبنان

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نفّذت القوات الاسرائيلية بعد منتصف ليل الخميس إلى الجمعة تفجيرات “ضخمة” في محيط منطقة قلعة الشقيف التاريخية في جنوب لبنان، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي اللبناني، في حين أعلنت اسرائيل عن تدمير أنفاق لحزب الله.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية الجمعة بأن القوات الاسرائيلية نفّذت “تفجيرات ضخمة جدا منتصف الليل” خصوصا في “منطقة قلعة الشقيف” التاريخية التي أدرجتها منظمة اليونسكو بصفة عاجلة ضمن قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر وتقع في المنطقة التي لا تزال القوات الاسرائيلية تنتشر فيها في جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية إن التفجيرات تردّد “صداها بشكل هائل وغير مسبوق” على نطاق واسع في جنوب لبنان وأدّت إلى تحطم زجاج عدد من نوافذ المنازل في بلدات قريبة.

وسمع مراسل لوكالة فرانس برس في بلدة قريبة تفجيرات ضخمة خلال الليل وشاهد غبارا أبيض يغطي مساحة واسعة من الأحراج في المنطقة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش دمّر “الأنفاق الإرهابية في منطقة الشقيف” باستخدام نحو 700 طن من المتفجرات.

وأضافا أن هذه التفجيرات جاءت عقب “الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله” الأربعاء.

وكان الجيش الإسرائيلي اتهم الأربعاء حزب الله بخرق اتفاق وقف النار باستهداف آلية عسكرية تابعة لقواته بطائرة مسيرة في جنوب لبنان، فيما لم يعلن الحزب المدعوم من إيران مسؤوليته عن أي هجمات منذ 20 حزيران/يونيو.

وأعلن الجيش الاسرائيلي من جهته في بيان أنه دمّر “عددا من المسارات الرئيسية لشبكة الأنفاق تحت الأرض في منطقة مرتفعات الشقيف”.

وقال إن شبكة الأنفاق هذه استخدمت “كمجمع قيادة مركزي، أدير منه القتال”، تتبع لوحدة “بدر” في حزب الله.

وعقب اندلاع الحرب التي بدأها حزب الله ضد اسرائيل في الثاني من آذار/مارس، شنّت اسرائيل حملة عسكرية مدمرة أسفرت عن مقتل أكثر من 4300 شخص في لبنان، وفق السلطات. واحتلت مناطق واسعة في جنوب لبنان، تكرر إنها ستُبقي قواتها فيها حتى نزع سلاح حزب الله، وتنفّذ فيها عمليات تفجير ونسف.

وتراجعت وتيرة العنف بشكل كبير منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.

وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 حزيران/يونيو اتفاق إطار يُفترض بموجبه أن ينتشر الجيش اللبناني في “مناطق تجريبية” بعد انسحاب إسرائيل منها، ويعمل على نزع سلاح الحزب فيه وحظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكّل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى.

ستر-لو/جك