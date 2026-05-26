الجيش الاسرائيلي ينذر بإخلاء مدينة النبطية في جنوب لبنان

4دقائق

أصدر الجيش الاسرائيلي الثلاثاء إنذار إخلاء غير مسبوق لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان، فيما أعلن الحزب عن تصدّيه لقوة اسرائيلية تقدّمت نحو بلدة تشرف على المدينة تزامنا مع مواصلة الدولة العبرية شنّ غارات على جنوب لبنان.

ويأتي ذلك غداة تهديد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن اسرائيل ستكثّف “الضربات” في لبنان بهدف “سحق” حزب الله، وسط تزايد الشكوك حول إمكانية ابرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية عبر إكس أفيخاي أدرعي متوجها إلى سكان النبطية إحدى كبرى مدن جنوب لبنان “عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني” تمهيدا لشنّ ضربات ضدّ حزب الله.

وتتعرّض المدينة شبه الخالية من السكان منذ بدء الحرب بين حزب الله واسرائيل في 2 آذار/مارس، لضربات اسرائيلية متكررة لم تتوقّف حتى بعد بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في 17 نيسان/ابريل.

وتزامنا مع ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية الثلاثاء عن غارات اسرائيلية على بلدات عدّة في مناطق متفرقة في جنوب لبنان، من بينها باريش في قضاء صور، ومجدل سلم في قضاء بنت جبيل.

في الأثناء، أعلن حزب الله في بيان أن مقاتليه تصدوا فجر الثلاثاء “لقوّة إسرائيليّة مركّبة تقدّمت باتّجاه زوطر الشرقيّة بعد غارات حربيّة وقصف مدفعيّ عنيف طوال الفترة السابقة، بالأسلحة الصاروخيّة وقذائف المدفعيّة والمحلّقات الانقضاضيّة وبالاشتباك المباشر”.

وأشار إلى تدمير دبابة صباحا وإلى استمرار “الاشتباكات” في البلدة التي تقع على بعد نحو 10 كيلومترات عن الحدود وتقع إلى الشمال من نهر الليطاني وتشرف على مدينة النبطية.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 نيسان/أبريل، واصلت الدولة العبرية شنّ ضربات تقول إنها تستهدف الحزب ومنشآته، بينما تواصل قواتها احتلال قرى وعمليات تدمير ونسف للمنازل والمباني في جنوب لبنان. ويعلن حزب الله يوميا استهداف قوات اسرائيلية في جنوب لبنان وفي شمال اسرائيل.

كثّفت إسرائيل الإثنين غاراتها على جنوب لبنان وشرقه مستهدفة مناطق عدة بينها محيط مدينة صور الساحلية ومدينة النبطية، وبلدات أخرى شملتها إنذارات إخلاء.

وتسبّبت الإنذارات التي شملت أحياء في محيط مدينة صور بحالة هلع بين السكان الذين فروا من منازلهم بحسب ما شاهد مراسل لوكالة فرانس برس.

وأعلن الجيش الاسرائيلي الثلاثاء أنه قصف خلال الليل “أكثر من 100 بنية تحتية” وعناصر تابعين لحزب الله، في البقاع في شرق لبنان ومناطق مختلفة من جنوب لبنان.

وقال إنه ضرب “أكثر من 90 مستودعا لوسائل قتالية، ومقرات قيادة، ومواقع رصد، وبنى تحتية” تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وأحصت وزارة الصحة اللبنانية حتى الاثنين مقتل 3185 شخصا وجرح 9633 آخرين في لبنان جراء الضربات الإسرائيلية منذ بدء الحرب في 2 آذار/مارس.

