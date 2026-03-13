الجيش الجزائري يقتل 7 مسلحين ومقتل 3 جنود في اشتباكات

تونس 13 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الجمعة إن وحدات من الجيش الجزائري قتلت سبعة مسلحين خلال عمليتين منفصلتين لمكافحة الإرهاب في منطقة تبسة بشمال شرق البلاد، في حين قتل ثلاثة جنود أيضا في الاشتباكات.

وأضافت الوزارة أن القوات صادرت أربع بنادق من طراز كلاشنيكوف وكمية كبيرة من الذخيرة وغيرها من العتاد العسكري.

وقدم الرئيس عبد المجيد تبون تعازيه لأسر الجنود.

(تغطية صحفية طارق عمارة – إعداد محمد علي فرج وعلي خفاجي للنشرة العربية)