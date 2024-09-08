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الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة في شرق أوكرانيا

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أعلن الجيش الروسي الأحد سيطرته على بلدة في شرق أوكرانيا حيث يواصل تقدمه مقتربا من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية “حررت بلدة نوفوروديفكا” في منطقة دونيتسك. 

تقع هذه المدينة التي كانت تعد أكثر من 140 ألف نسمة قبل بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، وفق الأرقام الرسمية، على بعد حوالى عشرين كيلومترا عن بوكروفسك ذات الأهمية اللوجستية للجيش الأوكراني.

وتشكل بوكروفسك منذ أسابيع عدة هدفا للقوات الروسية التي تقترب منها في مواجهة الجيش الأوكراني الذي يتفوق عليه الجيش الروسي في العديد والعتاد. 

ورغم الهجوم الذي باشرته قوات كييف في منطقة كورسك الروسية الحدودية في السادس من آب/أغسطس، تواصل موسكو تقدمها في دونيتسك الواقعة في شرق اوكرانيا والتي تشكل مركزا للمعارك.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس عزمه الراسخ على السيطرة بالكامل على منطقة دونباس الصناعية الكبيرة في شرق أوكرانيا التي تضم دونيتسك.

وقال كذلك إنه مستعد لإجراء مفاوضات مع كييف على أساس مباحثات ربيع العام 2022 في حال طلبت أوكرانيا ذلك، فيما كانت موسكو تستبعد الحديث عن محادثات في ظل الهجوم الأوكراني في منطقة كورسك.

بور/غ ر/ص ك

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