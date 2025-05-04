الجيش السوداني: قوات الدعم السريع تنفذ أول هجوم بالمُسيرات على بورتسودان

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القاهرة (رويترز) – قال متحدث باسم الجيش السوداني يوم الأحد إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما بالطائرات المسيرة على قاعدة جوية ومنشآت أخرى في محيط مطار بورتسودان.

وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها هجمات القوات شبه العسكرية إلى المدينة الساحلية الواقعة في شرق البلاد.

وقال المتحدث إنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الهجمات.

ولم تصدر قوات الدعم السريع تعليقا على الأمر.

واستهدفت القوات شبه العسكرية محطات توليد الطاقة في مناطق يسيطر عليها الجيش بوسط وشمال السودان خلال الأشهر الماضية، لكن الضربات لم تسفر عن خسائر بشرية فادحة.

ويمثل هجوم الطائرات المسيرة على بورتسودان تحولا كبيرا في الصراع المستمر منذ عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع. ونجت المناطق الشرقية، التي تؤوي عددا كبيرا من النازحين، من القصف قبل شن الهجوم.

ورد الجيش بتعزيز انتشاره حول المنشآت الحيوية في بورتسودان وأغلق الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي وقيادة الجيش.

وتعد مدينة بورتسودان، التي تضم المطار الرئيسي للبلاد ومقر قيادة الجيش وميناء بحريا، المكان الأكثر أمانا في السودان الذي مزقته الحرب.