الجيش السوداني يدرس مقترحا سعوديا أميركيا جديدا للهدنة (مصدر حكومي) 

يناقش الجيش السوداني الأربعاء مقترحا سعوديا أميركيا جديدا للهدنة وإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، على ما أفاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس.

وقال المصدر الحكومي “يعقد مجلس الأمن والدفاع (برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان) اليوم اجتماعا لمناقشة المبادرة السعودية الأميركية للهدنة الإنسانية وإعلان وقف إطلاق النار”.

وقد فشلت الجهود الدبلوماسية خلال السنوات الثلاث الأخيرة في إنهاء الحرب أو التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

ورفض قائد الجيش في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مقترحا للهدنة قدمته الرباعية الدولية حول السودان التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، معتبرا المقترح “غير مقبول” والرباعية “غير محايدة”.

ويتهم الجيش السوداني الإمارات بمساندة قوات الدعم الدعم السريع بالمال والسلاح والمقاتلين، وهي اتهامات نفتها أبوظبي مرارا.

غير أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أكد لاحقا استعداده للتعاون مع واشنطن وناشد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التدخل لإنهاء الحرب.

واستضافت القاهرة الأسبوع الماضي اجتماعا رفيع المستوى جمع الرباعية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ودولا أخرى لمناقشة جهود السلام التي لم تحقق الكثير من التقدم.    

واندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في نيسان/ابريل 2023 وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتهجير أكثر من 11 مليونا ما تسبب في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم بحسب الأمم المتحدة.

