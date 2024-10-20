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الجيش السوداني يرحب بأول انشقاق لقائد رئيسي بقوات الدعم السريع

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(رويترز) – رحب الجيش السوداني يوم الأحد بانشقاق القائد الرئيسي في قوات الدعم السريع أبوعاقلة كيكل ومعه مجموعة من قواته، فيما قال الجيش إنها أول مرة تنشق فيها شخصية كبيرة عن تلك القوات.

وقال الجيش في بيان “إنحاز لجانب الحق والوطن اليوم بعد مغادرته لصفوف المتمردين ومقررا القتال جنبا إلى جنب مع قواتنا القائد بمليشيا آل دقلو الإرهابية أبوعاقلة كيكل ومعه مجموعة كبيرة من قواته”.

وأضاف “ترحب القوات المسلحة بهذه الخطوة الشجاعة من قبلهم وتؤكد أن أبوابها ستظل مشرعة لكل من ينحاز إلى صف الوطن وقواته المسلحة”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية