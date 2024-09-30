الجيش السوداني يستنكر اتهام الإمارات بمهاجمته مقر إقامة سفيرها

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(رويترز) – استنكر الجيش السوداني يوم الاثنين اتهام الإمارات بأن قواته قصفت مقر إقامة سفيرها في الخرطوم وألقى بالمسؤولية في ذلك على قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وقالت الإمارات في وقت سابق إن مقر سفيرها في الخرطوم تعرض لهجوم من طائرة تابعة للجيش السوداني، ونددت بالهجوم ووصفته بأنه “اعتداء غاشم”.

وقال الجيش السوداني في بيان إن “تلك الأفعال المشينة والجبانة” تنفذها قوات الدعم السريع.

واتهم الجيش السوداني الإمارات مرارا بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الحرب المستمرة منذ 17 شهرا في السودان. وتنفي الإمارات هذا الاتهام. ووصف مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة الاتهامات الموجهة للإمارات بدعم قوات الدعم السريع عسكريا بأنها ذات مصداقية.

واندلعت الحرب في أبريل نيسان من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بسبب خلاف حول طريقة إدارة فترة انتقالية كانت تهدف إلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نحو نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات. كما تلوح مجاعة في الأفق فضلا عن نزوح نحو ثمانية ملايين شخص من منازلهم.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن الهجوم على مقر سفيرها تسبب في أضرار جسيمة في المبنى.