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الجيش السوداني يسيطر على مطار الخرطوم (مصدر عسكري)

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قال مصدر عسكري في الجيش السوداني الأربعاء لوكالة فرانس برس إن الجيش سيطر على مطار الخرطوم الذي “تمّ تأمينه بالكامل”، بعد عامين من تمركز قوات الدعم السريع داخله.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الجيش يحاصر منطقة جبل أولياء جنوب العاصمة من اتجاهات الشمال والجنوب والشرق، وهي آخر معقل رئيسي للدعم السريع في منطقة الخرطوم.

وأطلق الجيش السوداني الأسبوع الجاري عملية واسعة لإخراج قوات الدعم السريع التي يخوض معها نزاعا مدمرا منذ نيسان/أبريل 2023، من المنطقة الحكومية في وسط العاصمة بعد أن سيطر الجمعة على القصر الجمهوري ومنشآت حيوية أخرى منها المصرف المركزي ومقر المخابرات الوطنية.

وفي وقت سابق الأربعاء، طوّق الجيش، وفق المصدر العسكري، جسر المنشية من الجانبين، وهو أحد الجسور التي تعبر النيل الأزرق شرق الخرطوم، تاركا جسر جبل أولياء جنوب غرب العاصمة كمنفذ أخير  لخروج الدعم السريع من المنطقة التي يسيطر عليها.

وقال شهود لفرانس برس إنهم رأوا مقاتلي الدعم السريع ينسحبون باتجاه جنوب الخرطوم خلال الأسبوع الجاري، فيما يبدو أنه كان تحركا تجاه جبل أولياء.

وأصبح جسر جبل أولياء الذي يعبر النيل الأبيض، المنفذ الوحيد لقوات الدعم السريع إلى خارج الخرطوم باتجاه معقلها في إقليم دارفور في غرب السودان.

وخلال العامين الماضيين، تسبّبت الحرب في مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح أكثر من 12 مليونا، ما أدى الى أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم. 

عب/لم/رض

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