الجيش السوداني يشنّ غارات تزامنا مع قتال “شرس” ضد الدعم السريع في الخرطوم

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نفّذ الجيش السوداني غارات جوية وقصفا مدفعيا الخميس في الخرطوم تزامنا مع خوضه قتالا “شرسا” ضد قوات الدعم السريع في العاصمة، بحسب ما أفاد مصدر عسكري وشهود وكالة فرانس برس.

وأفاد السكان بأن المواجهات بدأت فجرا، في ما يبدو أنه أول هجوم كبير للجيش منذ أشهر لاستعادة أجزاء من العاصمة تسيطر عليها قوات الدعم.

وتأتي الاشتباكات المتجددة في وقت يحتل ملف النزاع المتواصل في السودان منذ نيسان/أبريل 2023، مرتبة متقدمة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وأزمة اللاجئين والخشية من أعمال عنف عرقية.

وقال المصدر العسكري الذي طلب عدم كشف هويته إن “قواتنا تخوض قتالا شرسا مع المليشيا المتمردة داخل الخرطوم”.

وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت من عبور ثلاثة جسور رئيسية فوق نهر النيل الذي يفصل بين أجزاء العاصمة الخاضعة لسيطرة الجيش وتلك الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.

واندلعت المعارك في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق دقلو المعروف بحميدتي.

وفي آخر هجوم كبير في شباط/فبراير، استعاد الجيش معظم مدينة أم درمان الواقعة على الضفة المقابلة للخرطوم، وجزء من الخرطوم الكبرى.

– قصف مدفعي “مكثف” –

وأفاد العديد من سكان أم درمان بوقوع “قصف مدفعي مكثف” بدأ في وقت مبكر من الخميس، حيث سقطت القنابل على المباني السكنية بينما حلقت الطائرات الحربية العسكرية في سماء المنطقة.

وقال أحد سكان أم درمان “منذ ساعات الفجر الأولى قصف مدفعي عنيف متبادل واسمع طيران الجيش يحلق بكثرة”.

وفي الخرطوم بحري بشمال العاصمة، أفاد شهود عن “قصف مكثّف بالمدفعية والطيران”، متحدثين عن سماع “أصوات انفجارات ضخمة”.

وقد اتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك استهداف المدنيين والقصف العشوائي للمناطق السكنية والنهب وقطع المساعدات الإنسانية الحيوية.

في أيلول/سبتمبر أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد القتلى لا يقل عن 20 ألف شخص منذ بداية الصراع، لكن بعض التقديرات تصل إلى 150 ألف ضحية، وفقا للمبعوث الأميركي الى السودان توم بيرييلو.

كما نزح أكثر من عشرة ملايين شخص، أي نحو 20 بالمئة من السكان، بسبب القتال أو أجبروا على اللجوء إلى دول مجاورة. وتسبّب النزاع بأزمة إنسانية هي من الأسوأ في التاريخ الحديث، بحسب الأمم المتحدة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال لقاء بينهما الأربعاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن “قلق بالغ إزاء تصعيد النزاع في السودان”، منددا بـ”تداعياته المدمّرة على المدنيين السودانيين ومخاطر تمدّده إقليميا”، وفق ما أفاد المتحدث باسم الأمين العام في بيان.

كذلك بحث المسؤولان “الحاجة إلى وقف إطلاق نار آني ودائم” والسماح بوصول الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين “بدون عوائق”.

وحذّر تقرير لهيئة مدعومة من الأمم المتحدة من خطر تفشي المجاعة على نطاق واسع في السودان على نحو لم يشهده أي مكان في العالم منذ عقود.

وتم الإعلان عن المجاعة في مخيم زمزم للاجئين في دارفور بالقرب من مدينة الفاشر حيث أطلقت قوات الدعم السريع هجوما نهاية الأسبوع الماضي بعد حصار دام شهورا.

والفاشر واحدة من خمس عواصم ولايات في إقليم دارفور (غرب) وهي الوحيدة التي لم تسقط في أيدي قوات الدعم السريع التي تخوض معارك ضد القوات المسلحة السودانية منذ نيسان/أبريل 2023.

حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الخميس من القتال العنيف للسيطرة على مدينة الفاشر، محذّرا من أعمال عنف بدوافع عرقية إذا سقطت في أيدي قوات الدعم السريع.

وقال تورك في بيان “على القتال أن يتوقّف فورا. كفى يعني كفى”.

أضاف تورك “بناء على تجربة الماضي المريرة، إذا سقطت الفاشر، هناك خطر كبير بوقوع انتهاكات بدوافع عرقية، بما في ذلك عمليات إعدام بإجراءات موجزة وعنف جنسي من قبل قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها”.

وأعرب تحديدا عن قلقه بشأن مصير سكان مخيمي أبو شوك وزمزم للنازحين.

وقال إن “الأشخاص في هذين المخيّمين يواجهون خطر التعرّض لهجمات انتقامية بناء على هوياتهم القبلية، سواء الحقيقية او المفترضة، على اعتبار أنهم يتحدرون من ذات المجتمعات التي يتحدّر منها قادة الحركات المسلحة الموالية للقوات المسلحة السودانية”.

وقالت جويس مسويا القائمة بأعمال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة إن “الشعب في السودان عاش الجحيم مدى 17 شهرا، والمعاناة في تزايد”، معلنة تخصيص 25 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للطوارئ من أجل مكافحة المجاعة في هذا البلد.

بور-بها/شي/كام