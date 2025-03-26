الجيش السوداني يعلن السيطرة على مطار الخرطوم

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أكد الجيش السوداني الأربعاء أنه سيطر على مطار الخرطوم، في ضربة جديدة موجهة الى قوات الدعم السريع التي خسرت في الأسابيع الأخيرة الجزء الأكبر من مناطق سيطرته في العاصمة السودانية.

وقال المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله لوكالة فرانس برس إن قوات الجيش “استعادت المطار وتم تأمينه بالكامل” بعد عامين من تمركز قوات الدعم السريع داخله.

وأفاد مصدر عسكري فرانس برس أن الجيش يحاصر منطقة جبل أولياء جنوب العاصمة من اتجاهات الشمال والجنوب والشرق، وهي آخر معقل رئيسي للدعم السريع في منطقة الخرطوم.

وتأتي هذه التطورات في إطار عملية واسعة للجيش تستهدف إحكام السيطرة على العاصمة التي استولى الدعم السريع على بعض مناطقها في بداية الحرب بين الطرفين التي اندلعت في نيسان/أبريل 2023.

وكان الجيش أعلن الأسبوع الجاري سيطرته على القصر الجمهوري ومنشآت حيوية أخرى منها المصرف المركزي ومقر المخابرات الوطنية.

وفي وقت سابق الأربعاء طوّق الجيش، وفق المصدر العسكري، جسر المنشية من الجانبين، وهو أحد الجسور التي تعبر النيل الأزرق شرق الخرطوم، تاركا جسر جبل أولياء جنوب غرب العاصمة كمنفذ أخير لخروج الدعم السريع من المنطقة التي يسيطر عليها.

وقال المصدر إن “بقايا ميليشيا الدعم السريع تفرّ الآن عبر جسر جبل أولياء”.

ويأتي هذا غداة اتهام مجموعات مراقبة وقوات الدعم السريع للجيش بقصف جوي يعتبر من أكثر الهجمات حصدا للضحايا في الحرب، وقد أودى بحياة 270 شخصا على الأقل، وفق شهود، في سوق بإقليم دارفور.

– الانسحاب جنوبا –

ولا تزال قوات الدعم السريع تتمركز في جبل أولياء وضواحي جنوب وغرب أم درمان في الخرطوم الكبرى.

وأصبح جسر جبل أولياء الذي يعبر النيل الأبيض، المنفذ الوحيد لقوات الدعم السريع إلى خارج الخرطوم باتجاه معقلها في إقليم دارفور في غرب السودان.

ولم ترد قوات الدعم السريع على طلب فرانس برس التعليق على تقدّم الجيش.

وقال مصدران طبيان لفرانس برس إن الدعم السريع أخلى مستشفى التميز القريب من المطار، والذي كان يستخدمه منذ بداية الحرب لعلاج مقاتليه.

في جنوب العاصمة، “أصبحت حركة الدعم (السريع) في الشوارع قليلة منذ يوم الأحد”، وفقا لعيسى حسين أحد سكان المنطقة. وقال حسين “رأيت أمس سبع سيارات تحمل أثاثا وعائلات، وتتجه ناحية جبل أولياء”.

وأكد أسامة عبد القادر من سكان جنوب العاصمة أن “المنطقة منذ مساء أمس خالية تماما من الدعم السريع”. وأضاف “حتى الذين كانت لديهم أسر تقيم في المنطقة غادروا”.

أما حول جسر المنشية الذي سيطر عليه الجيش الأربعاء، فأكد أحد السكان آدم عبد الله أن الجيش انتشر في المنطقة دون سماع صوت اشتباكات بسبب انسحاب الدعم السريع.

– احتفالات –

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي احتفالات سكان بانسحاب مقاتلي الدعم السريع من مناطقهم في وسط الخرطوم.

ولم تتمكّن فرانس برس من التحقّق على الفور من صحة الصور.

ويظهر في الصور أحد مقاتلي الجيش وهو يحتفل مع المواطنين.

ومنذ اندلاع الحرب، قتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزح أكثر من 12 مليونا، ما تسبّب في أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.

كما تسبّبت الحرب في انقسام البلاد بين مناطق يسيطر عليها الجيش في الشمال والشرق، بينما يسيطر الدعم السريع على معظم إقليم دارفور في غرب السودان ومناطق في الجنوب.

وبعد عام ونصف من الهزائم، بدأ الجيش السوداني عملية عسكرية من وسط السودان نحو الخرطوم حقّق فيها تقدّما كبيرا على الأرض.

ويبدو الجيش الآن أقرب من أي وقت مضى من السيطرة الكاملة على العاصمة التي نزح منها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون مواطن منذ بداية الحرب والتي تركتها الحكومة في بداية الحرب لتستقرّ في مقرّ مؤقت في بورتسودان على البحر الأحمر.

– انتهاكات ضد المدنيين –

منذ بداية الحرب يُتهم طرفا النزاع بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين واستهداف أحياء سكنية بشكل عشوائي.

وتواجه قوات الدعم السريع تحديدا اتهامات بالنهب والعنف الجنسي الممنهج والاستيلاء على منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بسبب انتهاكات تقوم بها قواتهما في الحرب، مُتهمة دقلو تحديدا بارتكاب مذابح في دارفور.

وأعربت الأمم المتحدة الثلاثاء عن قلقها البالغ إزاء “استمرار الهجمات على المدنيين” في أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى “سقوط عشرات الضحايا إثر الغارة الجوية التي استهدفت سوقا” بمدينة طرة غرب الفاشر وقام بها الجيش السوداني، كما أشار إلى “مقتل وإصابة مدنيين إثر قصف مدفعي” للدعم السريع على مسجد أثناء صلاة العشاء.

عب/بها/لم/رض