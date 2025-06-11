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الجيش السوداني ينسحب من الحدود مع ليبيا بعد اتهامه لقوات حفتر بشن هجوم

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دبي (رويترز) – قال الجيش السوداني يوم الأربعاء إنه انسحب من منطقة المثلث الحدودي بين ليبيا ومصر والسودان، بعد يوم من اتهامه قوات موالية لخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) بشن هجوم إلى جانب قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

ونفذ جنود سودانيون، معظمهم من جماعات متمردة سابقة متحالفة مع الجيش، دوريات في المنطقة من قبل. ويتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع وقوات حفتر باستخدام المنطقة لنقل الأسلحة.

وتقع المنطقة قرب مدينة الفاشر وهي إحدى جبهات القتال الرئيسية في الحرب الأهلية الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال الجيش السوداني في بيان “في إطار ترتيباتها الدفاعية لصد العدوان، أخلت قواتنا اليوم منطقة المثلث المطلة على الحدود بين السودان ومصر وليبيا”، دون الخوض في تفاصيل.

وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، نفت قوات حفتر مشاركتها في هجوم عبر الحدود، قائلة إن قوات متحالفة مع الجيش السوداني هاجمت دوريات ليبية.

ووجه السودان اتهامات للإمارات، وهي من الدول الداعمة لحفتر، بالوقوف وراء شحنات الأسلحة، وهو ما تنفيه الإمارات. كما تدعم مصر حفتر وهي أيضا حليف وثيق للجيش السوداني.

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