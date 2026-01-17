The Swiss voice in the world since 1935
الجيش السوري يسيطر على حقلي نفط من الأكراد في شمال البلاد

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

17 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الجيش السوري اليوم السبت إنه سيطر على حقلي صفيان والثورة النفطيين في شمال سوريا، حيث ينسحب المقاتلون الأكراد من عشرات البلدات والقرى بموجب اتفاق يهدف إلى تجنب مواجهة دامية.

ولا تزال القوات الكردية تسيطر على بعض من أكبر حقول النفط السورية في محافظة دير الزور إلى الشرق. وتقول الحكومة السورية إن هذه الحقول يجب أن تديرها السلطات المركزية.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

