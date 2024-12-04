الجيش السوري يشن هجوما مضادا لصد الفصائل المعارضة قرب حماة

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أطلق الجيش السوري الأربعاء هجوما مضادا شمال حماة في وسط البلاد لإبعاد الفصائل المعارضة المسلحة التي اقتربت من المدينة بعد أسبوع على بدئها هجوما هو الأكبر منذ أعوام.

وبعد سيطرتها على عشرات البلدات ومعظم حلب، ثاني أكبر المدن السورية، وصلت الفصائل المسلحة الثلاثاء إلى “أبواب” مدينة حماة الاستراتيجية للجيش لأن حمايتها ضرورية لتأمين العاصمة دمشق الواقعة على مسافة حوالى 220 كيلومترا إلى الجنوب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

بعد إطلاقها هجوما مضادا “بعد منتصف الليل”، تمكنت القوات الموالية للحكومة السورية من “تأمين بوابة مدينة حماة الشمالية الشرقية” وسيطرت على عدة قرى، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مشيرا إلى اشتباكات في مناطق أخرى في المحافظة.

وجرت الأربعاء “اشتباكات عنيفة” بين الجيش مدعوما بالطيران الروسي وفصائل المعارضة في شمال حماة، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

– “أصوات مرعبة” –

وشهدت حماة، رابع أكبر مدينة سورية، مذبحة العام 1982 على أيدي الجيش في ظل حكم الرئيس حافظ الأسد أثناء قمع تمرد قادته جماعة الإخوان المسلمين.

رغم مرور عقود، لم تلتئم ندوب تلك المذبحة التي دفعت بآلاف السوريين إلى المنفى.

كذلك، شهدت المدينة بعض أكبر التظاهرات في بداية الانتفاضة المؤيدة للديموقراطية عام 2011 والتي أشعل قمعها الحرب الأهلية.

من جهتها، أعلنت وكالة “د ب أ” الألمانية للأنباء مقتل مصورها أنس الخربوطلي عن 32 عاما في قصف جوي قرب حماة.

وقال وسيم (36 عاما)، وهو عامل توصيل طلبات في حي الشريعة، لوكالة فرانس برس “الليلة الماضية كانت الأصوات مرعبة للغاية والقصف متواصل ومسموع بوضوح”.

وأضاف “بالنسبة لي سأبقى في منزلي لأنه ليس هناك مكان آخر أنزح إليه. تعبنا من هذه الحالة ونحن على أعصابنا منذ أربعة أيام”.

وأفاد نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية ديفيد كاردن لوكالة فرانس برس بأن “أكثر من 115 ألف شخص نزحوا أخيرا في أنحاء إدلب وشمال حلب”.

في هذا السياق، أطلقت السلطات الكردية التي تسيطر على مناطق شمال شرق سوريا الأربعاء نداء “عاجلا” لتقديم مساعدات إنسانية في مواجهة وصول “أعداد كبيرة” من النازحين.

– تحركات دبلوماسية –

هذه المعارك التي خلفت 704 قتلى خلال أسبوع واحد، بينهم 110 مدنيين، بحسب المرصد، هي الأولى بهذا الحجم منذ العام 2020 في سوريا.

وأفادت الأمم المتحدة الثلاثاء بوقوع “عدد كبير من الضحايا المدنيين، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال” في الهجمات التي شنها المعسكران وأدت أيضا إلى تضرر مرافق صحية ومدارس وأسواق.

في هذا السياق، أعلنت الخارجية الروسية الأربعاء أن روسيا وإيران، الحليفتين الرئيسيتين لدمشق، وكذلك تركيا الداعم الرئيسي للمعارضة، على اتصال وثيق لتحقيق استقرار الوضع في سوريا.

وتنقسم سوريا المدمرة جراء الحرب الأهلية التي خلفت نصف مليون قتيل، إلى عدة مناطق نفوذ.

بدأ الهجوم الخاطف الذي تقوده هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بعدما عمّ هدوء نسبي منذ العام 2020 مناطق الشمال الغربي بموجب اتفاق لوقف لإطلاق النار رعته أنقرة وموسكو.

وفي غضون أيام قليلة، سيطرت الفصائل المعارضة على مساحات واسعة من شمال سوريا وجزء كبير من حلب التي خرجت بالكامل عن سيطرة النظام للمرة الأولى منذ بداية الحرب الأهلية، ما يمثل انتكاسة كبيرة لقوات النظام.

وقالت إيران الثلاثاء إنها مستعدة “لدراسة” إرسال قوات إلى سوريا إذا طلبت دمشق ذلك.

– مستشفيات مكتظة –

في حلب، زار زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمّد الجولاني قلعة المدينة، وفق ما أظهرت لقطات على تطبيق تلغرام نشرها الأربعاء حساب للفصائل المعارضة.

وبثّ الحساب مجموعة لقطات يظهر فيها الجولاني، المقلّ في إطلالاته العامة، وهو يقف على درج أمام قلعة المدينة التاريخية، وأخرى يحيي فيها عددا من مناصريه اجتمعوا حوله. وأكد مصدر من الهيئة لوكالة فرانس برس أن الزيارة جرت الأربعاء.

من جهته، قال طالب طب يعمل في مستشفى الرازي في المدينة لوكالة فرانس برس الثلاثاء “هناك تغيب كبير في الكادر الطبي في المشفى والأقسام تعمل بخمسين في المئة من قدرتها الاعتيادية على العمل”.

وأضاف طالبا عدم الكشف عن اسمه “نحن نحاول الاستجابة لحالات الطوارئ، ونوفر المعدات”.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن مستشفيات حلب، التي ما يزال أقل من ثمانية منها تعمل، تعاني ضغوطا شديدة.

كذلك، تضررت شبكة توزيع المياه، بحسب المجلس النروجي للاجئين.

وفي مواجهة هجوم الفصائل المعارضة، ندد الرئيس بشار الأسد الاثنين بـ”محاولة تقسيم المنطقة وتفتيت دولها، وإعادة رسم الخرائط من جديد”.

وأوعز الأسد الأربعاء في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة خمسين في المئة الى رواتب العسكريين.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” نص المرسوم الذي يفيد بـ”إضافة نسبة خمسين في المئة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم.. للعسكريين”. ولا تشمل الزيادة من هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

بدعم عسكري من روسيا وإيران وحزب الله اللبناني، استعاد النظام جزءا كبيرا من البلاد في العام 2015، وفي 2016 استعاد حلب بأكملها بعدما سيطرت فصائل معارضة على الجزء الشرقي منها عام 2012.

وترى الباحثة في كلية لندن للاقتصاد ريم تركماني في تصريح لوكالة فرانس برس أن التقدم السريع لعناصر الفصائل المعارضة لا يعني أنهم سيكونون قادرين على الاحتفاظ بالأراضي التي سيطروا عليها.

وقالت “لقد انتشروا بسرعة كبيرة. أعتقد أنهم سيدركون بسرعة كبيرة أن حماية هذه المناطق، والأهم من ذلك، إدارتها، يفوق قدرتهم”.

بور-سغ/ح س/غ ر