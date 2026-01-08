الجيش السوري يعاود قصف مواقع القوات الكردية في مدينة حلب

عاود الجيش السوري الخميس قصف حيين في مدينة حلب تقطنهما غالبية كردية، مستهدفا مواقع تابعة لقوات سوريا الديموقراطية التي حذّر قائدها مظلوم عبدي من أن تواصل المعارك، وهي الأعنف بين الطرفين، يقوّض فرص التفاهم.

ولقيت المعارك مواقف منددة من كل من تركيا وإسرائيل، اذ أكدت أنقرة استعدادها لمساندة دمشق في حال طلبت ذلك، بينما دانت الدولة العبرية الهجمات على “الأقلية الكردية”.

وتبادلت القوات الحكومية والكردية منذ الثلاثاء الاتهامات بإشعال الاشتباكات التي أوقعت حتى 17 قتيلا على الأقل، بينهم 16 مدنيا. وهي تأتي على وقع تعثر المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، منذ توقيعهما اتفاقا في آذار/مارس نصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

ونقلت وكالة سانا الرسمية بعد ظهر الخميس عن مصدر عسكري قوله إن الجيش بدأ “قصفا عنيفا ومركزا باتجاه مواقع تنظيم قسد (قوات سوريا الديمقراطية) داخل الشيخ مقصود والأشرفية”.

وأتى ذلك بعيد انتهاء مهلة من ثلاث ساعات حددتها السلطات صباحا لخروج المدنيين من الحيين.

واتهم الجيش السوري القوات الكردية بأنها تقصف من الشيخ مقصود، أحياء أخرى في ثاني كبرى مدن البلاد.

من جهته، اعتبر عبدي أن “الاستمرار في نهج القتال ولغة الحرب لفرض حلول أحادية أمر غير مقبول”.

وحذّر في بيان من أن “نشر الدبابات والمدفعية في أحياء مدينة حلب، وقصف المدنيين العزّل وتهجيرهم، ومحاولات اقتحام الأحياء الكردية أثناء عملية التفاوض، يقوّض فرص الوصول إلى تفاهمات، ويهيّئ الظروف لتغييرات ديموغرافية خطيرة، كما يعرّض المدنيين العالقين في الحيَّين لخطر المجازر”.

– “قصف ورصاص وقنص” –

وخرجت عائلات الخميس من الحيين، وفق ما أفاد مراسلي فرانس برس، وقدّرت السلطات خروج “16 ألف مدني من حيي الأشرفية والشيخ مقصود اليوم”.

وقالت رنا عيسى (43 سنة) بعد نزوحها وعائلتها من الأشرفية “عشنا أوقاتا صعبة للغاية تخللها قصف ورصاص وقنص”.

وأضافت “عاش أولادي رعبا وخرجنا تحت ضربات القنص” مشيرة الى أن “سكان كثيرين يودون الخروج لكنهم عادوا خشية من رصاص القنص”.

وأقفلت المدارس والجامعات والمؤسسات في حلب لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع استمرار تعليق حركة الطيران في مطارها الدولي.

وكان الآلاف من سكان الحيين غادروهما الأربعاء بعد فتح السلطات “ممرين انسانيين”، بينما طالبت الحكومة “بخروج المجموعات المسلحة” منهما.

وذكرت “سانا” صباح الخميس أن “قسد” استهدفت بالمدفعية والرشاشات الثقيلة أحياء في حلب، فيما اتهمت قوى الأمن الداخلي الكردي القوات الحكومية بقصف حي الأشرفية بالمدفعية والدبابات.

– “التزام أخلاقي” –

وتبادل الطرفان الاتهام بالمسؤولية عن اندلاع الاشتباكات الثلاثاء. وقالت قوات سوريا الديموقراطية في حينه إن فصائل تابعة لوزارة الدفاع السورية استهدفت حيث الشيخ مقصود “بطائرة استطلاع”، بينما اتهمت السلطات المحلية في حلب القوات الكردية باستهداف “المنطقة القريبة من دوار شيحان” في المدينة.

ويتبادل الطرفان منذ أشهر الاتهامات بإفشال الجهود المبذولة لتطبيق اتفاق عبدي والرئيس أحمد الشرع في 10 آذار/مارس لدمج المؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة.

وكان يُفترض إنهاء تطبيق بنوده بنهاية 2025، إلا أن تباينا في وجهات النظر حال دون إحراز تقدم، رغم ضغوط تقودها واشنطن الداعمة للطرفين بشكل رئيسي.

ودخلت كل من تركيا واسرائيل الخميس على خط هذه المعارك.

وأعلن مسؤول في وزارة الدفاع التركية أن بلاده “تدعم معركة سوريا في مواجهة المنظمات الإرهابية” و”تراقب عن كثب” التطورات في الشمال السوري، مضيفا “إذا طلبت سوريا المساعدة، فإن تركيا ستقدّم الدعم اللازم”.

وتركيا التي خاضت هجمات عدة ضد المقاتلين الأكراد بين عامي 2016 و2019، هي من أبرز داعمي السلطة الجديدة في سوريا بقيادة الشرع.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في منشور على اكس، أن “الهجمات التي تشنها قوات النظام السوري على الأقلية الكردية في مدينة حلب جسيمة وخطرة”، مضيفا أن “القمع الممنهج والدموي للأقليات المختلفة في سوريا يتناقض مع وعود +سوريا الجديدة+”.

وقال آرون لوند من مركز سينشري إنترناشونال للأبحاث، لوكالة فرانس برس إن “حلب هي المنطقة الأكثر هشاشة بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية”.

وأضاف “لكن هذا ليس صراعا مفتوحا بعد. لا يزال كلا الطرفين يحاول الضغط على الآخر وحشد الدعم الدولي لموقفه”، محذرا من أنه بدون اتفاق، ولو موقت، سيكون “هناك خطر من أن يتفاقم الوضع إلى ما هو أسوأ بكثير”.

وأشار إلى أن “نشوب صراع شامل بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية في شمال سوريا، وربما بمشاركة تركية وإسرائيلية، قد يكون له أثر مدمر على استقرار البلاد”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا الأربعاء جميع الأطراف إلى “خفض التصعيد فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.

ودعا الاتحاد الأوروبي الخميس الطرفين الى “ضبط النفس وحماية المدنيين والسعي لحل سلمي ودبلوماسي”.

– “لا للحرب” –

وتسيطر القوات الكردية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكّلت رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019 بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وإثر إطاحة حكم بشار الأسد، أبدى الأكراد مرونة تجاه السلطة الجديدة، ورفعوا العلم السوري في مناطقهم. إلا أن تمسّكهم بنظام حكم لامركزي وبتكريس حقوقهم في الدستور لم يلقَ آذانا مُصغية في دمشق.

وتأتي الاشتباكات في حلب، بعد أعمال عنف دامية على خلفية طائفية طالت في آذار/مارس الأقلية العلوية في الساحل السوري، ثم الأقلية الدرزية في جنوب البلاد في تموز/يوليو. وشنّت اسرائيل حينها ضربات على دمشق دعما للدورز.

وأعادت الاشتباكات في حلب إلى أذهان السكان المعارك التي شهدتها المدينة خلال سنوات النزاع، بدءا من العام 2012 حتى 2016، بين القوات الحكومية السابقة والفصائل المعارضة التي سيطرت لسنوات على الأحياء الشرقية وتعرضت لحصار محكم وقصف، قبل إخلاء عشرات الآلاف من السكان والمقاتلين منها.

وفي مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا، شارك مئات الأكراد في تظاهرات حاشدة الخميس تنديدا بالتصعيد في حلب. وحمل متظاهرون لافتات عدة جاء في بعضها “لا للحرب” و”كلنا قسد”.

