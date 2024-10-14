الجيش الكوري الجنوبي يؤكد “استعداده الكامل” للرد في ظل أزمة المسيّرات مع بيونغ يانغ

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي الاثنين بأنه “مستعد بالكامل” للرد بعدما أمرت كوريا الشمالية قوّاتها عند الحدود بالاستعداد لإطلاق النار على وقع نزاع بشأن مسيّرات في أجواء بيونغ يانغ.

اتّهمت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بإرسال المسيّرات باتّجاه عاصمتها لإلقاء منشورات دعائية مليئة بـ”الشائعات التحريضية والهراء” وحذّرت الأحد من أنها ستعتبر أي مسيّرة أخرى يتم رصدها “إعلان حرب”.

ونفى الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق بأنه يقف وراء المسيّرات، في وقت يُشتبَه بأنها مرسلة من قبل ناشطين في الشطر الجنوبي لطالما أرسلوا مواد دعائية ودولارات أميركية إلى الشمال، عادة باستخدام بالونات.

لكن كوريا الشمالية تحمّل سيول المسؤولية رسميا وأعلنت في وقت متأخر الأحد بأنها أبلغت ثمانية ألوية مدفعية مستعدة للحرب أساسا بأن “تكون على أهبة الاستعداد لإطلاق النار” وعززت مواقع المراقبة الجوية في بيونغ يانغ.

وقال الناطق باسم هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية لي سيونغ-جون في مؤتمر صحافي إن “جيشنا يراقب عن كثب الوضع وهو مستعد بالكامل لاستفزازات الشمال”.

ذكرت بيونغ يانغ بأن مسيّرات تحمل مواد دعائية تسللت إلى أجواء العاصمة ثلاث مرّات في الأيام الأخيرة، فيما هددت كيم يو جونغ، الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون، بـ”كارثة فظيعة” ما لم تتوقف.

ورأت أن إطلاق المسيّرات خطوة “لا تغتفر ويشكل تحديات خبيثا لدولتنا”.

ولم تؤكد هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية الاثنين أو تنفي بأن جيش سيول مسؤول عن إرسال المسيرات عبر الحدود، مكتفية بوصف اتهامات الشطر الشمالي بأنها “وقحة”.

وقال الناطق لي “لا يمكن للشمال حتى تأكيد مصدر مسيرة في سماء بيونغ يانغ، ولكنه يلقي باللوم على الجنوب، في وقت لا يتطرق إطلاقا إلى إرسال مسيّرات نحو الجنوب في عشر مناسبات”.

وأكدت قيادة الأمم المتحدة المشرفة على الهدنة التي أدت إلى وضع حد للقتال في الحرب الكورية (1950-1953) بأنها على اطلاع على الاتهام الصادر عن كوريا الشمالية.

وقالت “تحقق القيادة حاليا في المسألة بما يتوافق بشكل صارم مع اتفاق الهدنة”، علما بأن الكوريتين ما زالتا عمليا في حالة حرب.

– تفجير طرقات؟ –

ولفت الجيش الكوري الجنوبي الاثنين إلى أنه يبدو بأن الشطر الشمالي يحضّر لتنفيذ تفجيرات على الطرقات الرابطة بالجنوب، بعد أيام على إعلان بيونغ يانغ بأنها ستغلق الحدود.

وأعلن الجيش الشعبي الكوري الشمالي الأسبوع الماضي بأن الإجراء “سيفصل تماما” أراضي كوريا الشمالية عن الجنوبية.

ورجّح لي بأن تتم التفجيرات في وقت أقربه “اليوم”.

ترسل كوريا الشمالية بالونات محمّلة بالقمامة باتّجاه الشطر الجنوبي منذ شهور، في خطوة تقول إنها للرد على الحملات الدعائية التي تستهدفها من قبل ناشطين في كوريا الجنوبية.

وذكرت وزارة التوحيد في سيول بأن الاتهامات المرتبطة بالمسيّرات قد تكون محاولة كورية شمالية لتعزيز التضامن في أوساط مواطنيها.

وقال الناطق باسم الوزارة كو بيونغ-سام في مؤتمر صحافي إن الشطر الشمالي لربما يبحث عن حجة “للقيام باستفزازات أو التسبب بالقلق والإرباك في مجتمعنا”.

أفاد خبير بأن “الاحتمال الأرجح” هو أن المسيّرات أُطلقت من قبل ناشطين في الشطر الجنوبي من كونها مجرّد رواية مفبركة من جانب بيونغ يانغ، علما بأن بيانات كوريا الشمالية تعد إقرارا بأنه تم خرق أمن الأجواء.

وقال الباحث لدى “معد آسان لدراسات السياسة” يانغ أوك “حتى وإن كانت هذه تمثيلية، فإن الأمر يكشف عن مواطن ضعف كبيرة في أجوائهم”

يعتمد نظام كيم جونغ أون على سيطرته الكاملة على المعلومات من أجل البقاء في السلطة في ظل افتقار معظم الكوريين الشماليين القدرة على الوصول إلى الإنترنت والهواتف الخلوية والمعلومات الخارجية.

وأكد يانغ أنه “إذا تحوّل إرسال المعلومات بواسطة المسيّرات نشاطا معتادا، فسيمثّل الأمر مشكلة خطيرة بالنسبة لكوريا الشمالية”.

واعتبر رئيس جهاز المخابرات الكورية الجنوبية الوطنية السابق بارك جيي-وون في برنامج إذاعي الاثنين بأن رفض الحكومة تأكيد أو نفي تورطها في إرسال المسيّرات هو بمثابة اعتراف بالذنب.

وأشار إلى إن “الرد المناسب هو قول إنه لا يمكننا تأكيد أي شيء. من وجهة نظري، يعد ذلك إقرارا”.

كجك-هس/لين/كام