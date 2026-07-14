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الجيش الكويتي: إيران استهدفت سفينة حربية وإصابة 4 جنود

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14 يوليو تموز (رويترز) – أعلن الجيش الكويتي أن إحدى سفنه الحربية استُهدفت في هجمات وصفها بأنها إيرانية، ما تسبب في إصابة أربعة من أفراد القوات المسلحة.

وأضاف في بيان أن المصابين تلقوا العلاج الطبي وحالتهم مستقرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان إن القوات المسلحة الكويتية رصدت واعترضت صاروخا باليستيا واحدا وخمسة صواريخ كروز و٣٣ طائرة مسيرة خلال هجمات الثلاثاء، التي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية والمدنية وتسببت الشظايا المتساقطة في أضرار مادية.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية