The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الجيش الكويتي: نتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

28 مايو أيار (رويترز) – قال الجيش الكويتي اليوم الخميس إن دفاعاته الجوية تتصدى حاليا لصواريخ وطائرات مسيرة معادية، دون أن يحدد مصدرها.

وأضاف الجيش “أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية”.

ودعا الجميع في البلاد إلى “التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة”.

وصدر بيان الجيش الكويتي بعدما قال مسؤول أمريكي إن واشنطن نفذت ضربات استهدفت موقعا عسكريا في إيران وأسقطت أيضا طائرات مسيرة إيرانية شكلت تهديدا للقوات الأمريكية والسفن التجارية في مضيق هرمز.

وأكدت إيران الهجوم الأمريكي وقالت إنها استهدفت قاعدة جوية أمريكية في الساعة 4:50 صباحا (0120 بتوقيت جرينتش) بعد ما وصفتها بضربة أمريكية في الصباح الباكر بالقرب من مطار بندر عباس. ولم تحدد مكان القاعدة.

ولم تذكر الكويت، التي تستضيف قاعدة جوية أمريكية، أن التهديدات مصدرها إيران.

وشهدت دول بالخليج منها الكويت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وهدأت حدة الأعمال القتالية إلى حد كبير منذ سريان وقف إطلاق النار في أبريل نيسان، لكن طائرات مسيرة أطلقت من العراق باتجاه دول خليجية مثل السعودية والكويت.

(تغطية صحفية إيناس العشري من القاهرة – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية