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الجيش اللبناني: مقتل جندي وإصابة 18 في ضربة إسرائيلية قرب صور

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(رويترز) – قال الجيش اللبناني يوم الأحد إن جنديا على الأقل قُتل وأصيب 18 بعضهم بجروح خطيرة إثر هجوم إسرائيلي استهدف مركزا للجيش “في العامرية على طريق القليلة-صور” في جنوب البلاد.

وأضاف الجيش على منصة إكس “تعرض المركز لأضرار جسيمة”.

وفي بيان لاحق، نعى الجيش اللبناني الجندي دياب محمد جعفر ووصفه بأنه “شهيد”.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الواقعة.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان‭‭‭‭‭ ” ‬‬‬‬‬استهداف العدو الإسرائيلي اليوم مركزا للجيش في الجنوب وسقوط شهداء يمثل رسالة دموية مباشرة برفض كل المساعي للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتعزيز حضور الجيش في الجنوب وتنفيذ القرار الدولي رقم 1701″.

وأضاف “هذا العدوان هو أمر برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري في حق لبنان”.

وأفضى القرار رقم 1701 الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2006 إلى إنهاء حرب استمرت لمدة شهر بين إسرائيل وحزب الله من خلال فرض وقف لإطلاق النار.

ونص القرار على حظر وجود أي قوات أو سلاح بخلاف قوات وسلاح الجيش اللبناني في المنطقة بين نهر الليطاني وحدود إسرائيل ولبنان، وذلك في مسعى لتعزيز الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.

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