الجيش اللبناني: مقتل جندي وإصابة 4 في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت 17 مارس آذار (رويترز) – قال الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء إن جنديا لقي حتفه وأصيب أربعة آخرون جراء غارة جوية إسرائيلية على مدينة النبطية في جنوب لبنان، وذلك في ظل تصاعد الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة “حزب الله” المسلحة المدعومة من إيران.

وأضاف الجيش في منشور على إكس أن العسكريين، الذين تعرضوا للقصف في أثناء تنقلهم بسيارة ودراجة نارية، نُقلوا إلى المستشفى. وتابع في بيان لاحق أن أحد المصابين لقي حتفه متأثرا بجراحه.

و تأتي الغارة وسط تصاعد الهجمات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان، والتي تقول السلطات اللبنانية إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 880 شخصا وتشريد أكثر من مليون آخرين.

وسجل الجيش اللبناني خسائر بشرية في الأيام القليلة الماضية، وهو ما شمل واقعة في وقت سابق من الشهر الجاري أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود في غارات إسرائيلية.

وأرسل الجيش الإسرائيلي، الذي احتل خمسة مواقع في جنوب لبنان منذ وقف إطلاق النار مع حزب الله في نوفمبر تشرين الثاني 2024، قوات إضافية إلى البلاد بعد أن أطلقت الجماعة الشيعية سلسلة من الصواريخ في الثاني من مارس آذار، مما جر لبنان إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية المتوسعة مع إيران.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لبنان من أنه قد يواجه خسائر في أراضيه ما لم يتم نزع سلاح حزب الله.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )