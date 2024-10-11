مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الجيش اللبناني: مقتل عسكريين اثنين في ضربة إسرائيلية جنوب البلاد

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة (رويترز) – قال الجيش اللبناني إن اثنين من أفراده قتلا وأصيب ثلاثة آخرون بعد أن استهدفت ضربة إسرائيلية أحد مواقعه العسكرية في جنوب لبنان يوم الجمعة.

وقال مصدر أمني لرويترز إن عدد العسكريين اللبنانيين الذين قُتلوا خلال أداء مهامهم العسكرية ارتفع إلى خمسة بعد هجوم الجمعة، بالإضافة إلى 16 آخرين سقطوا خارج أوقات الخدمة. ولم يصدر تعليق حتى الآن من جانب إسرائيل على هذه التقارير.

وندد رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي بالهجوم الإسرائيلي.

وقال ميقاتي “إن هذا الإجرام الإسرائيلي المتمادي في حق لبنان لم يوفر اليوم جنودا بواسل يقومون بواجبهم الوطني في حماية الأرض والدفاع عن الشعب”.

واندلع الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية قبل عام عندما بدأت الجماعة المدعومة من إيران إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تحكم قطاع غزة.

والجيش اللبناني بعيد عادة عن الصراع بين حزب الله وإسرائيل، وركز بدلا من ذلك على الحفاظ على النظام داخل لبنان.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
71 إعجاب
55 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
210 إعجاب
146 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية